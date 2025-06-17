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بلدية بيرين ومؤسسة سواء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين السياسي

بلدية بيرين ومؤسسة سواء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين السياسي

2025-06-17 10:09:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة "سواء" للتنمية المجتمعية، ضمن إطار برنامج "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، بتنفيذ من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.


وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مشروع يعنى بالتمكين السياسي في قضاء بيرين، من خلال تعزيز وعي الشباب والشابات، وتحفيز مشاركتهم الفاعلة بالحياة السياسية والمجتمعية.


وأعرب رئيس بلدية بيرين، وهبي الزواهرة، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مشيدا بالدور الريادي لمؤسسة "سواء" في تعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، والعمل المشترك نحو تحقيق أثر تنموي ملموس، خاصة في مجال تمكين الشباب سياسيا.

MENAFN17062025000208011052ID1109686166

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