منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك
وبحسب بيان للمنتدى، أوضح البطاينة، أن كلمة الملك جسدت ثوابت الأردن الراسخة في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وإدانة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من ممارسات تناقض القانون الدولي والقيم الإنسانية، مثمنا الخطاب الذي تميز برؤية استراتيجية ثاقبة حذر فيها جلالته من اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.
وأشار إلى تأكيد الملك أن السلام مسار يتطلب الشجاعة والإرادة، مشددا على الدور الأوروبي المنتظر في صناعة التوازن، ومجددا التزام الأردن الراسخ بالوقوف إلى جانب الشركاء في سبيل الأمن والاستقرار العالمي.
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