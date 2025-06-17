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منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

2025-06-17 10:09:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، الدكتور حميد البطاينة، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي، قدم صوتا عربيا صادقا ومسؤولا، نقل من خلاله معاناة الشعوب، وعبر عن الضمير الإنساني في مواجهة الظلم والانتهاك.


وبحسب بيان للمنتدى، أوضح البطاينة، أن كلمة الملك جسدت ثوابت الأردن الراسخة في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وإدانة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من ممارسات تناقض القانون الدولي والقيم الإنسانية، مثمنا الخطاب الذي تميز برؤية استراتيجية ثاقبة حذر فيها جلالته من اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.


وأشار إلى تأكيد الملك أن السلام مسار يتطلب الشجاعة والإرادة، مشددا على الدور الأوروبي المنتظر في صناعة التوازن، ومجددا التزام الأردن الراسخ بالوقوف إلى جانب الشركاء في سبيل الأمن والاستقرار العالمي.

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