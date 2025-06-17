ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 55.493 والاصابات 129.320 منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55.493 اغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 129.320 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 61 شهيدا (بينهم 6 شهداء انتُشال)، والإصابات 397 فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5194 شهيدا، و17.279 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 397 شهيدا وأكثر من 3 آلاف إصابة، بينهم 53 شهيدا ارتقوا خلال الساعات الـ24 الماضية.