ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 55.493 والاصابات 129.320 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 55.493 والاصابات 129.320 منذ بدء العدوان
وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 129.320 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 61 شهيدا (بينهم 6 شهداء انتُشال)، والإصابات 397 فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5194 شهيدا، و17.279 إصابة.
ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 397 شهيدا وأكثر من 3 آلاف إصابة، بينهم 53 شهيدا ارتقوا خلال الساعات الـ24 الماضية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية سيشل بذكرى العيد الوطني
اعتقال عميل للموساد كان يصنع متفجرات داخل إيران
الجيش الإسرائيلي يدعي تحييد نصف منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية
ما وضع المخزون الغذائي، الدواء، والطاقة في الأردن؟
الصحة: 61 شهيدًا و397 مصابًا وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة
بايسرز يهزم ثاندر وينتزع الأفضلية في سلسلة النهائي