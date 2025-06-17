ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة فورا وإيصال المساعدات

ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة فورا وإيصال المساعدات
وجدد الملك خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الثلاثاء، ضرورة التحرك الفوري لخفض التصعيد الخطير في المنطقة، إثر الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وأشار الملك خلال اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إلى أن استمرار هذه الهجمات يهدد بالمزيد من التوتر وتوسع الصراع
وشدد على أهمية العمل بشكل فاعل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
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