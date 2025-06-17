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ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة فورا وإيصال المساعدات

ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة فورا وإيصال المساعدات

2025-06-17 10:09:14
(MENAFN- Palestine News Network ) ستراسبورغ -PNN- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وجدد الملك خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الثلاثاء، ضرورة التحرك الفوري لخفض التصعيد الخطير في المنطقة، إثر الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأشار الملك خلال اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إلى أن استمرار هذه الهجمات يهدد بالمزيد من التوتر وتوسع الصراع

وشدد على أهمية العمل بشكل فاعل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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