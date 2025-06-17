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مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة على أراضي سنجل شمال رام الله

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة على أراضي سنجل شمال رام الله

2025-06-17 10:09:14
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية، على أراضي بلدة سنجل، شمال رام الله.

وذكر شهود عيان، أن نحو 15 مستوطناً يواصلون منذ الليلة الماضية أعمال إنشاء غرف خشبية في منطقة جبل التل، جنوب بلدة سنجل.

وأشاروا إلى أن المستوطنين يواصلون منذ نحو أسبوع اقتحاماتهم للمنطقة الأثرية، التي أقاموا عليها في السابق وعدة مرات خياماً استعمارية.

وكانت قوة من شرطة الاحتلال وفرق مما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، قد فككت قبل أسبوعين آخر خيمة نصبها المستوطنون في جبل التل، بحسب أهالي سنجل.

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