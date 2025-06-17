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بيوند" تنضم إلى الفورمولا 1 في سيلفرستون عبر شراكة استراتيجية مع جائزة بريطانيا الكبرى 2025
(MENAFN- Viola Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يونيو 2025: أعلنت "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة في دبي والمتخصصة في تصميم مشاريع استثنائية على الواجهات البحرية، عن عقد شراكة استراتيجية مع جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025، والتي تُقام على حلبة سيلفرستون التاريخية، أحد أعرق ميادين رياضة المحركات في العالم، في خطوة تؤكد التزام "بيوند" المستمر بالتواجد في أبرز المنصات العالمية التي تحتفي بالتميّز والإبداع.
وفي هذا السياق، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري": "الرياضة تُجسّد جوهر الطموح، وتوحد الناس، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة من الإمكانيات، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها رؤيتنا في ’بيوند‘.
وأضاف تقي: "نؤمن باللحظات التاريخية التي تغيّر مجرى العالم، تلك اللحظات التي تُلهِم وتُحرّك المشاعر، وتدفعنا للعمل بكل اتقان وتميّز.. ومشاركتنا في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 تجسيدٌ حيّ لهذا التوجّه."
من جانبه، قال نِك ريد، المدير التجاري لحلبة سيلفرستون: "نحن سعداء بانضمام ’بيوند‘ إلى سيلفرستون كشريك جديد.. إن جائزة بريطانيا الكبرى تمثّل تقاطعاً فريداً بين التاريخ والتكنولوجيا والترفيه، وتتناغم رؤية ’بيوند‘ المستقبلية مع هذه القيم بكل انسجام."
وأضاف: "نعمل باستمرار على تعزيز تجربة الجماهير عبر مختلف عناصر الرياضة والثقافة، ونفخر بالتعاون مع شركاء ينظرون إلى هذا الحدث منصة للتواصل الإنساني ورواية القصص بمعانيها العميقة."
وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي قامت بها "بيوند" مع نخبة من أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، حيث أصبحت مؤخراً الشريك العقاري الرسمي لمضمار "آسكوت" ومهرجان "رويال آسكوت" البريطاني لسباقات الخيل، إضافةً إلى رعايتها للدورة الـ 15 من جوائز "دبي غلوب سوكر"، التي كرّمت نخبة من أساطير كرة القدم العالمية.
ومن المنتظر أن تشكّل جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025 في سيلفرستون تجربة متعددة الحواس لعشّاق السرعة، مع برنامج ترفيهي حافل يشمل عروضاً موسيقية لنجوم عالميين مثل سام فيندر، وراي، وفات بوي سليم، وبيكي هيل، بالإضافة إلى استعراضٍ كلاسيكي يقوده الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 زاك براون، من خلال قيادة سيارة "ويليامز FW11B" التاريخية من عام 1987 تكريماً للعصر الذهبي للفورمولا 1.
وتُجسّد هذه الشراكة التزام "بيوند" الراسخ بابتكار تجارب تتجاوز حدود التصميم المعماري، وتُعزّز من الترابط الإنساني، وتُلهم الأفراد وتدفعهم نحو التميّز، وبينما ترسم "بيوند" ملامح جديدة لأفق دبي، فإنها تواصل التوسع عالمياً من خلال منصات ذات بُعد ثقافي وروحي عميق.
وفي هذا السياق، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري": "الرياضة تُجسّد جوهر الطموح، وتوحد الناس، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة من الإمكانيات، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها رؤيتنا في ’بيوند‘.
وأضاف تقي: "نؤمن باللحظات التاريخية التي تغيّر مجرى العالم، تلك اللحظات التي تُلهِم وتُحرّك المشاعر، وتدفعنا للعمل بكل اتقان وتميّز.. ومشاركتنا في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 تجسيدٌ حيّ لهذا التوجّه."
من جانبه، قال نِك ريد، المدير التجاري لحلبة سيلفرستون: "نحن سعداء بانضمام ’بيوند‘ إلى سيلفرستون كشريك جديد.. إن جائزة بريطانيا الكبرى تمثّل تقاطعاً فريداً بين التاريخ والتكنولوجيا والترفيه، وتتناغم رؤية ’بيوند‘ المستقبلية مع هذه القيم بكل انسجام."
وأضاف: "نعمل باستمرار على تعزيز تجربة الجماهير عبر مختلف عناصر الرياضة والثقافة، ونفخر بالتعاون مع شركاء ينظرون إلى هذا الحدث منصة للتواصل الإنساني ورواية القصص بمعانيها العميقة."
وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي قامت بها "بيوند" مع نخبة من أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، حيث أصبحت مؤخراً الشريك العقاري الرسمي لمضمار "آسكوت" ومهرجان "رويال آسكوت" البريطاني لسباقات الخيل، إضافةً إلى رعايتها للدورة الـ 15 من جوائز "دبي غلوب سوكر"، التي كرّمت نخبة من أساطير كرة القدم العالمية.
ومن المنتظر أن تشكّل جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025 في سيلفرستون تجربة متعددة الحواس لعشّاق السرعة، مع برنامج ترفيهي حافل يشمل عروضاً موسيقية لنجوم عالميين مثل سام فيندر، وراي، وفات بوي سليم، وبيكي هيل، بالإضافة إلى استعراضٍ كلاسيكي يقوده الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1 زاك براون، من خلال قيادة سيارة "ويليامز FW11B" التاريخية من عام 1987 تكريماً للعصر الذهبي للفورمولا 1.
وتُجسّد هذه الشراكة التزام "بيوند" الراسخ بابتكار تجارب تتجاوز حدود التصميم المعماري، وتُعزّز من الترابط الإنساني، وتُلهم الأفراد وتدفعهم نحو التميّز، وبينما ترسم "بيوند" ملامح جديدة لأفق دبي، فإنها تواصل التوسع عالمياً من خلال منصات ذات بُعد ثقافي وروحي عميق.
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