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كاميرا هاتفك الذكي تتعرّف على ما تنظر إليه وتتفاعل معه

كاميرا هاتفك الذكي تتعرّف على ما تنظر إليه وتتفاعل معه

2025-06-17 08:11:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لم تعد تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية اليوم تقتصر على عدسات عالية الجودة أو مستشعرات متقدمة فحسب، بل أصبحت تتطلب تكاملًا سلساً بين المكونات التقنية والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي. ولهذا تتبنّى شركة سامسونج للإلكترونيات منهجاً شاملاً في تطوير الكاميرات، حيث يُبنى كل تطوّر على منظومة مترابطة من التقنيات المتكاملة. وهذا التصوّر الموحد يتيح لأجهزة 'Galaxy' إعادة تعريف التصوير عبر الهواتف المحمولة باستمرار، ما يمنح المستخدمين القدرة على التقاط وإنشاء ومشاركة محتوى بصري أكثر عمقاً ومعنى.


ومع تطوّر الذكاء الاصطناعي من الأوامر النصية إلى القدرة على فهم المحتوى بمختلف أنواعه، أصبحت أجهزة 'Galaxy' أكثر ذكاءً، حيث باتت تتعرّف إلى ما يراه المستخدم وتتفاعل معه بذكاء. وتُعد الكاميرا جوهر هذا التحوّل؛ إذ لم تعد مجرّد أداة لالتقاط الصور، بل أصبحت بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسياً من تجربة استخدام متكاملة، تفهم ما يراه المستخدم وتستجيب له بطريقة تجعل التفاعل مع الجهاز أكثر سهولة وفعالية.


ومع الشاشة القابلة للطي والواسعة والمرنة، تصبح تجربة 'Galaxy' أكثر سلاسة وتفاعلاً. ولأن الثقة هي جوهر الابتكار، فقد تم دمج معايير الخصوصية في كل مستوى من مستويات النظام، لضمان حماية البيانات في جميع الأوقات.


ترقبوا المزيد، فكاميرا 'Galaxy' تواصل التطور لتوثّق اللحظات بدقة أكبر، وتجعل التجربة اليومية أكثر سلاسة وخصوصية وتأثيراً.
تجربة 'Ultra' بدأت الآن... والأفضل لم يأتِ بعد.

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