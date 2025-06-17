MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الدكتور سيرغي أغابكين أن زيت عباد الشمس، خاصة النوع غير المكرر عالي الأولييك، يحمل فوائد صحية كبيرة قد يجهلها كثيرون، وينفي الخرافات المرتبطة به.



🔸 غني بفيتامين E:

يساعد في حماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي، ما يقي من أمراض مثل ألزهايمر وباركنسون.

🔸 يحتوي على حمض الأولييك (أوميغا 9):

يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين التمثيل الغذائي، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من السكري من النوع الثاني.

🔸 يحسن الكوليسترول:

يخفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على الفيتوسترولات، رغم أن عبارة "خالٍ من الكوليسترول" على الزيوت النباتية مجرد خدعة تسويقية، كونها لا تحتوي عليه أصلًا.



💡 الاستخدام الأمثل:

غير مكرر: الأفضل للسلطات والوجبات الجاهزة.

مكرر: مناسب للقلي على درجات حرارة عالية.



ويؤكد د. أغابكين أن تناول 3–4 ملاعق صغيرة يوميًا من زيت عباد الشمس عالي الأولييك يمكن أن يشكّل وسيلة طبيعية واقتصادية للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وضبط السكر والكوليسترول.

روسيا اليوم