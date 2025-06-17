إشعارات أندرويد.. فخ أمني قد يهدد خصوصيتك في أي وقت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم كونها ميزة أساسية، أصبحت إشعارات نظام أندرويد مصدر تهديد أمني جديد، وفقاً لتقرير نشره موقع Android Headlines.



🔹 ما الخطر؟

إشعارات الرسائل – خصوصاً تلك التي تتضمن روابط مقترحة – قد تحتوي على زر "فتح الرابط" يظهر على شاشة القفل.

لكن المشكلة أن الرابط الظاهر قد لا يكون هو نفسه الوجهة الفعلية، ما يتيح للمخترقين توجيه المستخدم إلى مواقع خبيثة أو صفحات تصيد دون علمه.

🔹 سبب الثغرة:

يعتمد أندرويد في بعض الحالات على أحرف Unicode غير مرئية داخل الإشعار، مما يؤدي إلى تضليل المستخدم حول الرابط الحقيقي، ويمنع محرك النظام من اكتشاف التناقض.



🔹 نصيحة أمنية:

لا تضغط على أي رابط من الإشعارات مباشرة.

افتح التطبيق نفسه وتحقق من الرابط داخله.

حدّ من عرض الإشعارات على شاشة القفل في إعدادات الخصوصية.

📌 هذا النوع من الثغرات يُستخدم في هجمات التصيّد الاحتيالي، وهو مثال جديد على أهمية الحذر الرقمي حتى في أبسط التفاعلات اليومية.

لبنان 24