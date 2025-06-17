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وزارة الزراعة توقع اتفاقيات لتعزيز الأمن المائي

وزارة الزراعة توقع اتفاقيات لتعزيز الأمن المائي

2025-06-17 08:11:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، عددا من الاتفاقيات الخاصة، بهدف تعزيز الأمن المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، خاصة في المناطق الزراعية.


وبحسب بيان للوزارة، شملت الاتفاقيات محافظات: العاصمة، عجلون، الكرك، الطفيلة، العقبة، ومعان، بقيمة تقارب نصف مليون دينار، تمول بالكامل من موازنة وزارة الزراعة.


وأكد الحنيفات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للاستفادة من كل قطرة ماء، في ظل التحديات المائية التي تواجهها المملكة.

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