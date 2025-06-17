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المدن الصناعية تدعو للاستفادة من الحوافز بـ الطفيلة الصناعية

المدن الصناعية تدعو للاستفادة من الحوافز بـ الطفيلة الصناعية

2025-06-17 08:11:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت شركة المدن الصناعية الأردنية المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية الإضافية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الطفيلة الصناعية، في جلسته التي عقدها في الطفيلة أخيرا.


وتشتمل الحوافز على تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير بدلا من 10، إضافة إلى منح الشركات والمصانع الجديدة في المدينة كهرباء مجانية لمدة 3 سنوات، إلى جانب الحوافز الاستثمارية الممنوحة سابقا للمدينة.


وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، فإن الحزم التحفيزية موجهة للاستثمارات الصناعية الجديدة أو الراغبة بالتوسع، حيث يستهدف قرار تخفيض سعر المتر المربع الاستثمارات التي ترغب بشراء مساحات تزيد على 20 دونما، في حين يمنح القرار الشركات الصناعية التي تنشأ أو تسجل في "الطفيلة الصناعية" خلال سنة من صدور القرار كهرباء مجانية لـ 3 سنوات.

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