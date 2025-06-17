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اعتقال عميل للموساد كان يصنع متفجرات داخل إيران

اعتقال عميل للموساد كان يصنع متفجرات داخل إيران

2025-06-17 08:11:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية في البلاد تمكّنت من اعتقال أحد عملاء جهاز الموساد الإسرائيلي، كان ينشط في تصنيع المتفجرات داخل الأراضي الإيرانية.
وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن عثرت، خلال عملية أمنية موسّعة، على ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات في محافظة أصفهان.
كما كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق ضبط ورشة سرّية مكوّنة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، حيث تم العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لتصنيعها.
سكاي نيوز


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