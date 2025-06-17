إيرلندا ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، اختيار جمهورية إيرلندا ضيف الشرف الدورة السادسة للمهرجان التي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 تموز المقبل والمخرج جيم شيريدان ضيف قسم "الأول والأحدث" لهذا العام.



وأوضحت إدارة المهرجان في بيان اليوم الثلاثاء، أن التجربتين الثريتين للسينما العربية والأيرلندية تتلاقيا في عمق معالجتهما للموضوعات الإنسانية والمعنية بقضايا الهوية والذاكرة في إطار "تيمة" هذه الدورة "عالم خارج النص".



وأشارت الى أن المهرجان يتيح بمساحات مشتركة للتلاقي الإنساني ويجسد حس المسؤولية الجماعية، حيث تتداخل الروايات الأيرلندية والعربية لتقدم كل منهما منظورا غير تقليدي عن الصراعات الفردية والجماعية والتعبير والبحث عن الحقيقة والأمل.