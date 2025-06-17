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وزارة الداخلية: عودة أكثر من 80 ألف لاجئ سوري طواعية

وزارة الداخلية: عودة أكثر من 80 ألف لاجئ سوري طواعية

2025-06-17 08:11:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير الداخلية، مازن الفراية، عن عودة ما يزيد عن 80 ألف لاجئ إلى سوريا عودة طواعية.


وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عودة قرابة 200 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بحلول نهاية العام 2025، من بين 1.5 مليون لاجئ سيعودون من دول الجوار مجتمعة.

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