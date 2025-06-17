  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أمانة عمّان تبدأ إزالة مبانٍ لتحديث منطقة المحطة .. تعرف على التفاصيل

أمانة عمّان تبدأ إزالة مبانٍ لتحديث منطقة المحطة .. تعرف على التفاصيل

2025-06-17 08:11:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت أمانة عمّان الكبرى أعمال هدم المرحلة الثانية ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمّان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة المحطة.
وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمّان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، إن أعمال الهدم التي نفذتها أمانة عمّان شملت هدم ٧ مبانٍ تحتوي على ١٤ شقة و١٢ محلًا تجاريًا.
وأوضح أن أعمال الهدم تأتي في إطار المرحلة الثانية من المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة.
وبيّن أبو زيتون أن التعويضات تمّت وفقًا لقانون الاستملاك، حيث تم تقديم تعويضين منفصلين لمالكي الأراضي والمنشآت، بالإضافة إلى تعويض للمستأجرين.
وأضاف أنه تم دفع ٥٠٪ من قيمة التعويض للمستأجرين الذين قدّموا أوراقهم قبل الهدم، إضافة إلى منحهم زيادة تبرع بقيمة ٥٠٠ دينار بدل نقل أثاث.
كما تم إعطاؤهم فترة كافية للإخلاء والترحيل، حيث تم أخذ قرار الاستملاك في شهر 2024/12، وتم الإخلاء في شهر 2025/6 بعد عطلة عيد الأضحى.
وتستمر أعمال الهدم لمدة يومين، بينما تستغرق أعمال نقل وتنظيف الموقع يومًا أو يومين.
ويهدف المشروع إلى تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة تشمل أرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ساحات عامة ومواقف سيارات وفراغات خضراء.
كما تضمّن المشروع في مرحلته الأولى إنشاء حديقة المحطة.

MENAFN17062025000208011052ID1109685210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث