الرواشدة: فتاوى تُجرّم تعاطي المخدرات، تجارتها، والتستر على مروجيها،

MENAFN - Amman Net) أكد الدكتور محمد الرواشدة، رئيس قسم الفتاوى الإلكترونية في دائرة الإفتاء العامة، خلال استضافته في برنامج "إدراك" على إذاعة البلد، أن الشريعة الإسلامية تحرم المخدرات بنصوص صريحة من القرآن والسنة النبوية. وأوضح أن المخدرات تُهدد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها: الدين، النفس، العقل، العرض، والمال. واستشهد بقوله تعالى: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"، موضحًا أن المخدرات تشترك مع الخمر في علة الإسكار، مما يجعل تعاطيها وتجارتها محرمة شرعًا. وأشار إلى أن المخدرات تُسبب أضرارًا جسيمة، مثل إهدار الأموال، تدمير العقل، والإضرار بالعرض من خلال الجرائم المرتبطة بها.

دور دائرة الإفتاء في التوعية

أبرز الرواشدة دور دائرة الإفتاء العامة في مكافحة المخدرات من خلال إصدار فتاوى تُجرّم التعاطي، التجارة، والتستر على مروجي المخدرات. وأكد أن الدائرة تستفيد من الإعلام الحديث للوصول إلى الشباب، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى مبادرة "فتوى في دقيقة" التي تقدم أحكامًا شرعية بأسلوب مبسط وسريع يناسب الفئات الشابة. كما لفت إلى منصة "أرسل سؤالك" على موقع جوجل، التي استقبلت حوالي 239,625 سؤالًا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي منذ إطلاقها عام 2010، مما يعكس سهولة الوصول إلى الفتوى في العصر الرقمي.

أهمية الخطاب الديني الموجه للشباب

شدد الرواشدة على ضرورة مخاطبة الشباب بلغة تناسب أعمارهم وبيئتهم، مستلهمًا أسلوب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في التعامل مع الشباب. وروى قصة الشاب الذي طلب من النبي الإذن بالزنا، فوجهه النبي بحكمة دون توبيخ، مما غيّر من سلوكه. وأكد أن الخطاب الديني يجب أن يكون مبنيًا على فقه الواقع، مع مراعاة حال المستفتي، سواء كان شابًا أو مسنًا، متعلمًا أو غير متعلم، لضمان وصول الرسالة بفعالية.

التعاون المؤسسي والمجتمعي

أوضح الرواشدة أن دائرة الإفتاء تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية، مثل التحالف الوطني لمكافحة المخدرات، لمواجهة هذه الآفة. وأشار إلى أن الدائرة تُصدر مواد تثقيفية مثل المطويات والمقالات في مجلات متخصصة، وتشارك مندوبًا في التحالف الوطني لتعزيز الجهود التوعوية. وأكد أن دور المفتي يقتصر على بيان الحكم الشرعي دون إلزام، بينما تتولى جهات مثل إدارة مكافحة المخدرات والقضاء تنفيذ الأحكام.

توصيات للأسرة والمجتمع

وجه الرواشدة رسائل للشباب، داعيًا إياهم لاستغلال طاقاتهم في تحقيق طموحاتهم بدلًا من الوقوع في فخ المخدرات، مشيرًا إلى أن فترة الشباب (18-30 عامًا) هي مرحلة حاسمة لتحقيق النجاح. كما دعا الأسر إلى تعزيز المراقبة الأبوية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تُعرض الشباب لمخاطر مثل المخدرات والتطرف. وأكد على أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يهدد الأمن، معتبرًا ذلك جزءًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الحلقة متاحة على يوتيوب: رابط الحلقة .