  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستعمر يغلق طريقا رئيسيا في تقوع جنوب شرق بيت لحم

مستعمر يغلق طريقا رئيسيا في تقوع جنوب شرق بيت لحم

2025-06-17 08:10:32
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أغلق مستعمر، اليوم الثلاثاء، طريقا رئيسيا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن مستعمرا أحضر جرافة، وقام بإغلاق طريق رئيسي في منطقة "خربة الدير" على الشارع الرئيسي الواصل إلى بلدة جناتا ومركز مدينة بيت لحم، بالمكعبات الاسمنتية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أحكمت فيما بعد من إغلاقه بوضع صخور كبيرة.

وأضاف المصدر، أن الطريق يسلكه القادمون من المنطقة الجنوبية لمحافظة بيت لحم وكذلك من محافظة الخليل عندما تغلق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي في البلدة.

MENAFN17062025000205011050ID1109685206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث