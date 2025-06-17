مستعمر يغلق طريقا رئيسيا في تقوع جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أغلق مستعمر، اليوم الثلاثاء، طريقا رئيسيا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن مستعمرا أحضر جرافة، وقام بإغلاق طريق رئيسي في منطقة "خربة الدير" على الشارع الرئيسي الواصل إلى بلدة جناتا ومركز مدينة بيت لحم، بالمكعبات الاسمنتية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أحكمت فيما بعد من إغلاقه بوضع صخور كبيرة.

وأضاف المصدر، أن الطريق يسلكه القادمون من المنطقة الجنوبية لمحافظة بيت لحم وكذلك من محافظة الخليل عندما تغلق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي في البلدة.