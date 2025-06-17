الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 معتقلا

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 معتقلا
وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث أصدر خلال الأسبوع الأخير أكثر من 350 أمرا، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3562).
ونوها إلى أنه في القائمة أدناه تتضمن أسماء بعض المعتقلين الذين صدر بحقهم أمر جوهري (أمر اعتقال إداري أخير)، إلا أن الاحتلال بعد إعلان حالة الطوارئ مدد اعتقالهم لمدة 15 يوما قابلة للتجديد في حال تمديد حالة الطوارئ.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):
1. احمد عبد الرازق يعقوب فلنه/صفا-15 يوما
2. باسم مهيب عبد الجبار اعمير/طولكرم-6 أشهر
3.براق زعيم طايل مشعطي/دير الحطب-5 أشهر ونصف
4.خليل قاسم محمد الشيخ/بيت لحم-15 يوما
5.يوسف احمد محمد مطير-مخيم قلنديا-6 أشهر
6.مصطفى ذياب عبد المعطي ناصر/صفا-15 يوما
7.مصعب حسن عمر المطاحن-جنين-4 أشهر
8.مصعب صالح محمود تلاحمه-البرج-6 أشهر
9.سعود ايمن محمود زكري جعبري-الخليل-15 يوما
10.عامر عبد الرحمن جمعة بعجاوي-يعبد-5 أشهر
11.عبد الرحمن عثمان صالح جعارة- نابلس-6 أشهر
12.عبد الرحمن مجدي جمال الحمدان/بلعا-6 أشهر
13.عبد الرحمن جمال موسى ابو الجدايل/سموع-4 أشهر
14.عز الدين محمود مرعي نافع-نور الشمس-5 أشهر ونصف
15.يعقوب جمال محمد الحلبيه/ابو ديس-4 أشهر
16.فهمي صايل فهمي بني شمسه/ بيت عور الفوقا- 3 أشهر
17.راني فهمي محمد قوار/الدهيشة-15 يوما
18.احمد محمود حسين ابو فاره/4 أشهر
19.ايمن احمد صابر ابو سمري/طولكرم-4 أشهر
20.يوسف وحيد بدر ابو فاره/صوريف-4 أشهر
21.يوسف يونس يوسف حرب/دير سامت-6 أشهر
22.محمد مبتسم محمد ارحيمه/بيت ريما-4 أشهر
23.محمد عدنان سعيد حطاب/اريحا-4 أشهر
24.محمد خالد يوسف ابو الرب/المساكن الشعبية-6 أشهر
25.محمد خالد موفق ابراهيم مدني/رفيديا-6 أشهر
26.محمد سامر محمد صفران-البيره-6 أشهر
27.محمد علي عليان زياد/بيت اكسا-6 أشهر
28.معاذ عايد احمد الخطيب/رنتيس-4 أشهر
29.نصار خليل محمد عطا وراد/المساكن الشعبيه-4 أشهر
30.عباده حسام احمد خليل-سلواد-4 أشهر
31.عبد الرازق اياد خالد حامد/سلواد-6 أشهر
32.عبد الرحيم عبد الله اشتيوي/نابلس-4 أشهر
33.عمار ياسر محمود احمد مطير-مخيم قلنديا-4 أشهر
34.عمران علي دخل الله الحجاحجه-4 أشهر
35.عفيف ايمن عفيف سلوام/بيتا-4 أشهر
36.صهيب مجدي رجا ابو الهيجا/ بورقين-6 أشهر
37.قصي عدنان عبد الحليم جمعة-قدوم-4 أشهر
38.رامز يوسف راغب ملحم-الدهيشة-4 أشهر
39.جمال توفيق جمال حج-برقا-15 يوما
40.معتصم رمضان محمود عواوده/دير سامت-4 أشهر
41.سليم يوسف عبد الله رجوب-دورا-15 يوما
42.علي احمد علي عدوي-الدهيشة-4 أشهر
43.فادي عبد الحميد كايد لباني-قباطية- 4 أشهر
44.فراس موسى جبرين مناصرة-عين السلطان-6 أشهر
45.عمر محمود مصطفى/6 أشهر
46.احمد رشيد مصطفى حمدان/طمون-5 أشهر ونصف
47.اسيد عمر عارف عمر/نابلس-5 أشهر ونصف
48.واصف محمد واصف عصايرة/عصيرة-5 أشهر ونصف
49.خليل رشيد مصطفى حمدان/طمون-5 أشهر ونصف
50.يزن عمر علي زهران/مخيم الفارعة-5 أشهر ونصف
51.يحيى صادق سميح قاروط/بيرزيت-شهران
52.محمد اسامة حفظي يعيش/عسكر-4 أشهر
53.محمد فريد محمد ابو سريه/جنين-4 أشهر
54. مصعب محمد طاهر معلا/بيت لحم-4 أشهر
55. نذير صالح عبد الهادي اعديلي/عصرين-6 أشهر
56. صخر احمد خليل زعول/حوسان-4 أشهر
57. قسام رمزي نعيم عميرة/حسان-4 أشهر
58. احمد سائد عبد ارحيمي/بيت ريما-4 أشهر
59. محمود عماد حسين شاور/بيت-4 أشهر
60. احمد شادي عيد جبر/طولكرم-6 أشهر
61. اسيد خليل فخري محفوظ/عسكر-نابلس-5 أشهر
62. اسيل عبد الكريم محمود مليطات/بيت فوريك-3 أشهر ونصف
63. حمزة سامح سامي ديري/عسكر-6 أشهر
64. يحيى حسن جميل الريماوي/بيت ريما-4 أشهر
65. محمد عبد الرحمن حسين فايد/يعبد-5 أشهر ونصف
66. سياف عزمي حسين بني عودة/طمون-5 أشهر ونصف
67. عبد الكريم فخري مهند محفوظ/عسكر-3 أشهر ونصف
68. عزمي حسين عبد الوالي بني عودة/طمون-3 أشهر ونصف
69. فيصل حسن شاهر عروج-15 يوم
70. قتيبه مجدي محمود زعاقيق/بيت امر-4 أشهر
71. مجاهد حمد الله مجاهد مرداوي-حبله-6 أشهر
72. معتصم عبد اللطيف مسعود نصر-قلقيلية-6 أشهر
73. ساهر نعيم محمد مسعود- بلاطة-6 أشهر
74. عبد المجيد ماجد عبد الاحد-6 أشهر
75.عمر ايمن عبد الرازق زلوم-البيره-4 أشهر
76.فادي عماد الدين علي أبو هدروس-عسكر-6 أشهر
77.عدي فيصل ابراهيم ابو قرع-4 أشهر
78.عزيز انيس امين عباس-جبع-شهران
79.شادي كامل علي مصلح-مخيم الدهيشة-4 أشهر
80.محمود عوده عبد السلام عريقات-أبوديس-4 أشهر
81.مصطفى رمضان محمود صافي-مخيم الجلزون-4 أشهر
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تعلن اغتيال رئيس أركان الحرب الإيراني علي شادماني
حملة دمي لوطني تدعم المرضى بأكثر من 500 ألف وحدة دم علاجية
مثلث قرية جميرا يستقبل أحدث مشاريع الإمارات العقارية بـ 350 مليون درهم
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهّل تعاقدات المورد الإماراتي بقيمة 1.29 مليار درهم في 2024
الأردن يمنح مرضى السَّرطان مظلة حماية تصون كرامتهم قبل ملامسة معاناتهم
استخدمتها إسرائيل في ضرب إيران ما قنبلة MPR-500 المدمرة؟