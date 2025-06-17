الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 معتقلا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث أصدر خلال الأسبوع الأخير أكثر من 350 أمرا، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3562).

ونوها إلى أنه في القائمة أدناه تتضمن أسماء بعض المعتقلين الذين صدر بحقهم أمر جوهري (أمر اعتقال إداري أخير)، إلا أن الاحتلال بعد إعلان حالة الطوارئ مدد اعتقالهم لمدة 15 يوما قابلة للتجديد في حال تمديد حالة الطوارئ.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1. احمد عبد الرازق يعقوب فلنه/صفا-15 يوما

2. باسم مهيب عبد الجبار اعمير/طولكرم-6 أشهر

3.براق زعيم طايل مشعطي/دير الحطب-5 أشهر ونصف

4.خليل قاسم محمد الشيخ/بيت لحم-15 يوما

5.يوسف احمد محمد مطير-مخيم قلنديا-6 أشهر

6.مصطفى ذياب عبد المعطي ناصر/صفا-15 يوما

7.مصعب حسن عمر المطاحن-جنين-4 أشهر

8.مصعب صالح محمود تلاحمه-البرج-6 أشهر

9.سعود ايمن محمود زكري جعبري-الخليل-15 يوما

10.عامر عبد الرحمن جمعة بعجاوي-يعبد-5 أشهر

11.عبد الرحمن عثمان صالح جعارة- نابلس-6 أشهر

12.عبد الرحمن مجدي جمال الحمدان/بلعا-6 أشهر

13.عبد الرحمن جمال موسى ابو الجدايل/سموع-4 أشهر

14.عز الدين محمود مرعي نافع-نور الشمس-5 أشهر ونصف

15.يعقوب جمال محمد الحلبيه/ابو ديس-4 أشهر

16.فهمي صايل فهمي بني شمسه/ بيت عور الفوقا- 3 أشهر

17.راني فهمي محمد قوار/الدهيشة-15 يوما

18.احمد محمود حسين ابو فاره/4 أشهر

19.ايمن احمد صابر ابو سمري/طولكرم-4 أشهر

20.يوسف وحيد بدر ابو فاره/صوريف-4 أشهر

21.يوسف يونس يوسف حرب/دير سامت-6 أشهر

22.محمد مبتسم محمد ارحيمه/بيت ريما-4 أشهر

23.محمد عدنان سعيد حطاب/اريحا-4 أشهر

24.محمد خالد يوسف ابو الرب/المساكن الشعبية-6 أشهر

25.محمد خالد موفق ابراهيم مدني/رفيديا-6 أشهر

26.محمد سامر محمد صفران-البيره-6 أشهر

27.محمد علي عليان زياد/بيت اكسا-6 أشهر

28.معاذ عايد احمد الخطيب/رنتيس-4 أشهر

29.نصار خليل محمد عطا وراد/المساكن الشعبيه-4 أشهر

30.عباده حسام احمد خليل-سلواد-4 أشهر

31.عبد الرازق اياد خالد حامد/سلواد-6 أشهر

32.عبد الرحيم عبد الله اشتيوي/نابلس-4 أشهر

33.عمار ياسر محمود احمد مطير-مخيم قلنديا-4 أشهر

34.عمران علي دخل الله الحجاحجه-4 أشهر

35.عفيف ايمن عفيف سلوام/بيتا-4 أشهر

36.صهيب مجدي رجا ابو الهيجا/ بورقين-6 أشهر

37.قصي عدنان عبد الحليم جمعة-قدوم-4 أشهر

38.رامز يوسف راغب ملحم-الدهيشة-4 أشهر

39.جمال توفيق جمال حج-برقا-15 يوما

40.معتصم رمضان محمود عواوده/دير سامت-4 أشهر

41.سليم يوسف عبد الله رجوب-دورا-15 يوما

42.علي احمد علي عدوي-الدهيشة-4 أشهر

43.فادي عبد الحميد كايد لباني-قباطية- 4 أشهر

44.فراس موسى جبرين مناصرة-عين السلطان-6 أشهر

45.عمر محمود مصطفى/6 أشهر

46.احمد رشيد مصطفى حمدان/طمون-5 أشهر ونصف

47.اسيد عمر عارف عمر/نابلس-5 أشهر ونصف

48.واصف محمد واصف عصايرة/عصيرة-5 أشهر ونصف

49.خليل رشيد مصطفى حمدان/طمون-5 أشهر ونصف

50.يزن عمر علي زهران/مخيم الفارعة-5 أشهر ونصف

51.يحيى صادق سميح قاروط/بيرزيت-شهران

52.محمد اسامة حفظي يعيش/عسكر-4 أشهر

53.محمد فريد محمد ابو سريه/جنين-4 أشهر

54. مصعب محمد طاهر معلا/بيت لحم-4 أشهر

55. نذير صالح عبد الهادي اعديلي/عصرين-6 أشهر

56. صخر احمد خليل زعول/حوسان-4 أشهر

57. قسام رمزي نعيم عميرة/حسان-4 أشهر

58. احمد سائد عبد ارحيمي/بيت ريما-4 أشهر

59. محمود عماد حسين شاور/بيت-4 أشهر

60. احمد شادي عيد جبر/طولكرم-6 أشهر

61. اسيد خليل فخري محفوظ/عسكر-نابلس-5 أشهر

62. اسيل عبد الكريم محمود مليطات/بيت فوريك-3 أشهر ونصف

63. حمزة سامح سامي ديري/عسكر-6 أشهر

64. يحيى حسن جميل الريماوي/بيت ريما-4 أشهر

65. محمد عبد الرحمن حسين فايد/يعبد-5 أشهر ونصف

66. سياف عزمي حسين بني عودة/طمون-5 أشهر ونصف

67. عبد الكريم فخري مهند محفوظ/عسكر-3 أشهر ونصف

68. عزمي حسين عبد الوالي بني عودة/طمون-3 أشهر ونصف

69. فيصل حسن شاهر عروج-15 يوم

70. قتيبه مجدي محمود زعاقيق/بيت امر-4 أشهر

71. مجاهد حمد الله مجاهد مرداوي-حبله-6 أشهر

72. معتصم عبد اللطيف مسعود نصر-قلقيلية-6 أشهر

73. ساهر نعيم محمد مسعود- بلاطة-6 أشهر

74. عبد المجيد ماجد عبد الاحد-6 أشهر

75.عمر ايمن عبد الرازق زلوم-البيره-4 أشهر

76.فادي عماد الدين علي أبو هدروس-عسكر-6 أشهر

77.عدي فيصل ابراهيم ابو قرع-4 أشهر

78.عزيز انيس امين عباس-جبع-شهران

79.شادي كامل علي مصلح-مخيم الدهيشة-4 أشهر

80.محمود عوده عبد السلام عريقات-أبوديس-4 أشهر

81.مصطفى رمضان محمود صافي-مخيم الجلزون-4 أشهر