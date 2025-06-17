الصحة: 61 شهيدًا و397 مصابًا وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة
وذكرت الصحة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,493 شهيدًا و129,320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 5,194 شهيدًا و17,279 إصابة.
ولفتت إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة بلغت 59 شهيدًا، وأكثر من 200 إصابة،
وذكرت أن إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات ارتفع إلى 397 شهيدًا وأكثر من 3,031 إصابة.
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