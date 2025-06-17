الصحة: 61 شهيدًا و397 مصابًا وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت وزارة الصحة في غزة إن 61 شهيدًا بينهم 6 تم انتشالهم، و397 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,493 شهيدًا و129,320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 5,194 شهيدًا و17,279 إصابة.

ولفتت إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة بلغت 59 شهيدًا، وأكثر من 200 إصابة،

وذكرت أن إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات ارتفع إلى 397 شهيدًا وأكثر من 3,031 إصابة.