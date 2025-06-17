طهران: نحذر من مؤامرة إسرائيل لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين

طهران: نحذر من مؤامرة إسرائيل لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "نحذر من مؤامرة الكيان الصهيوني، لتوسيع دائرة الحرب، وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين".
وأضاف أن "شعبنا سيدافع عن نفسه بكل قوة، حيال العدوان الوحشي الصهيوني".
وشدد على أن "استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج، يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب".
وأبلغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عددًا من حلفائها في الشرق الأوسط بأنها لا تعتزم التدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران، ما لم تُقدم طهران على استهداف قوات أو مصالح أميركية، وذلك بحسب ما نقل موقع "أكسيوس"، أمس الإثنين، عن مصدرين من دولتين تلقتا الرسالة الأميركية.
وذكر التقرير أن واشنطن أكدت في رسالتها أن إسرائيل "تعمل بمفردها" في الهجمات التي تشنّها على إيران، رغم المساعدة الأميركية في عمليات اعتراض الصواريخ. وشددت على أن "استهداف الأميركيين من قبل إيران سيكون تجاوزًا لخط أحمر".
وقال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، الإثنين، إن طهران "لن تفوز" بالحرب الدائرة بينها وإسرائيل، مشدّدا على أنه يتوجّب عليها الدخول في محادثات "قبل فوات الأوان".
وذكر ترامب أن "إلإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق"، مؤكدا بذلك تقارير أشارت إلى أن إيران قد بعثت في الأيام الأخيرة، رسائل عاجلة إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب، تُشير فيها إلى رغبتها في وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، وفقًا لمسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا.
وفي الصدد ذاته، أضاف ترامب أنه "عليهم إبرام صفقة".
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