طهران: نحذر من مؤامرة إسرائيل لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- حذّرت طهران، اليوم الثلاثاء، من مؤامرة إسرائيل لتوسيع دائرة الحرب، وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين في دائرتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "نحذر من مؤامرة الكيان الصهيوني، لتوسيع دائرة الحرب، وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين".

وأضاف أن "شعبنا سيدافع عن نفسه بكل قوة، حيال العدوان الوحشي الصهيوني".

وشدد على أن "استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج، يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب".

وأبلغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عددًا من حلفائها في الشرق الأوسط بأنها لا تعتزم التدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران، ما لم تُقدم طهران على استهداف قوات أو مصالح أميركية، وذلك بحسب ما نقل موقع "أكسيوس"، أمس الإثنين، عن مصدرين من دولتين تلقتا الرسالة الأميركية.

وذكر التقرير أن واشنطن أكدت في رسالتها أن إسرائيل "تعمل بمفردها" في الهجمات التي تشنّها على إيران، رغم المساعدة الأميركية في عمليات اعتراض الصواريخ. وشددت على أن "استهداف الأميركيين من قبل إيران سيكون تجاوزًا لخط أحمر".

وقال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، الإثنين، إن طهران "لن تفوز" بالحرب الدائرة بينها وإسرائيل، مشدّدا على أنه يتوجّب عليها الدخول في محادثات "قبل فوات الأوان".

وذكر ترامب أن "إلإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق"، مؤكدا بذلك تقارير أشارت إلى أن إيران قد بعثت في الأيام الأخيرة، رسائل عاجلة إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب، تُشير فيها إلى رغبتها في وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، وفقًا لمسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا.

وفي الصدد ذاته، أضاف ترامب أنه "عليهم إبرام صفقة".