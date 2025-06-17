الخارجية القطرية: الجهود مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة -PNN- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن جهود وقف إطلاق النار في غزة مستمرة لكن أي تصعيد على الأرض يؤخر الجهود الإقليمية.

واضاف الانصاري في تصريح صحفي أن استهداف المنشآت النووية تهديد خطير للأمن الإقليمي، محذراً من الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران.

وأشار إلى أن دول المنطقة منخرطة في دعم جهود التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد أن الأمن الإقليمي لا يتحمل مزيدا من الأزمات والتصعيد.

وتقود مصر وقطر جهوداً كبيرة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة لكن يعوقها حتى الآن رفض إسرائيل وقف الحرب بالكامل.

وتصر حركة حماس لقبول أي صفقة لتبادل الأسرى، إنهاء الحرب على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار.