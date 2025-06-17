  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الخارجية القطرية: الجهود مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية القطرية: الجهود مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

2025-06-17 08:10:32
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة -PNN- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن جهود وقف إطلاق النار في غزة مستمرة لكن أي تصعيد على الأرض يؤخر الجهود الإقليمية.

واضاف الانصاري في تصريح صحفي أن استهداف المنشآت النووية تهديد خطير للأمن الإقليمي، محذراً من الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران.

وأشار إلى أن دول المنطقة منخرطة في دعم جهود التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد أن الأمن الإقليمي لا يتحمل مزيدا من الأزمات والتصعيد.

وتقود مصر وقطر جهوداً كبيرة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة لكن يعوقها حتى الآن رفض إسرائيل وقف الحرب بالكامل.

وتصر حركة حماس لقبول أي صفقة لتبادل الأسرى، إنهاء الحرب على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار.

MENAFN17062025000205011050ID1109685200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث