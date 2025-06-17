الخارجية القطرية: الجهود مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية القطرية: الجهود مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
واضاف الانصاري في تصريح صحفي أن استهداف المنشآت النووية تهديد خطير للأمن الإقليمي، محذراً من الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران.
وأشار إلى أن دول المنطقة منخرطة في دعم جهود التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد أن الأمن الإقليمي لا يتحمل مزيدا من الأزمات والتصعيد.
وتقود مصر وقطر جهوداً كبيرة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة لكن يعوقها حتى الآن رفض إسرائيل وقف الحرب بالكامل.
وتصر حركة حماس لقبول أي صفقة لتبادل الأسرى، إنهاء الحرب على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار.
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