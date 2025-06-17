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الجيش الإسرائيلي يدعي تحييد نصف منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية

الجيش الإسرائيلي يدعي تحييد نصف منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية

2025-06-17 08:10:32
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- ادعى الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أنه "حيّد" حتى الآن أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ بالستية إيرانية وتشكل قرابة نصف المنصات في إيران، وأعلن أن الحرب على إيران "ليست في نهايتها وإنما في ذروتها"، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه "توجد أهداف كثيرة في الأراضي الإيرانية التي ستتم مهاجمتها" بادعاء "تحقيق أهداف الحرب".

وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن "تحييد" هذه المنصات يفسر تقليص عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل.

واغتالت إسرائيل، الليلة الماضية، قائد مقر "خاتم الأنبياء"، الذي تصفه بأنه رئيس أركان الحرب الإيراني، علي شادماني، بغارة جوية في طهران.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن "إيران تواجه صعوبة في إشغال مناصب قيادية. فقد هوجمت هذه القيادة وتم تحييدها، ونحن نصطاد الآن القيادة العسكرية الواحد بعد الآخر، وهم في حالة فرار. وبقي عدد قليل جدا من المسؤولين، وهم أسماء لا نعرفها جيدا. ورغم ذلك، فإن أجهزتهم تعمل، وهم يديرون الحرب وينفذون عمليات".

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