الجيش الإسرائيلي يدعي تحييد نصف منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية

الجيش الإسرائيلي يدعي تحييد نصف منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية
ونقلت الإذاعة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه "توجد أهداف كثيرة في الأراضي الإيرانية التي ستتم مهاجمتها" بادعاء "تحقيق أهداف الحرب".
وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن "تحييد" هذه المنصات يفسر تقليص عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل.
واغتالت إسرائيل، الليلة الماضية، قائد مقر "خاتم الأنبياء"، الذي تصفه بأنه رئيس أركان الحرب الإيراني، علي شادماني، بغارة جوية في طهران.
ونقلت الإذاعة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن "إيران تواجه صعوبة في إشغال مناصب قيادية. فقد هوجمت هذه القيادة وتم تحييدها، ونحن نصطاد الآن القيادة العسكرية الواحد بعد الآخر، وهم في حالة فرار. وبقي عدد قليل جدا من المسؤولين، وهم أسماء لا نعرفها جيدا. ورغم ذلك، فإن أجهزتهم تعمل، وهم يديرون الحرب وينفذون عمليات".
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