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جائزة الشارقة في المالية العامة تستعد لإطلاق منتدى دولي حول إدارة الدين العام من إسطنبول
(MENAFN- Saharapr) تستعد مدينة إسطنبول التركية لاحتضان فعاليات المنتدى الأول للمالية العامة، لجائزة الشارقة في المالية العامة تحت شعار "إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية"، على مدار يومي 18 و19 يونيو الجاري في فندق راديسون بلو شيشلي اسطنبول، بتنظيم مشترك بين دائرة المالية المركزية بالشارقة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية، وصنّاع القرار، والخبراء الدوليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة المالية.
ويُعد هذا المنتدى منصة فكرية رائدة تُسلط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، والمتمثلة في كيفية إدارة الدين العام في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية. ومن خلال جلساته الحوارية وتجاربه الميدانية، يسعى المنتدى إلى طرح رؤى استراتيجية مبتكرة، وتقديم نماذج فاعلة لإدارة الدين العام، مع التركيز على التكامل بين السياسات المالية، والعدالة في توزيع الموارد، وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على الجائزة أن اختيار الجمهورية التركية لاستضافة الدورة الأولى من المنتدى ينطلق من إيمان راسخ بأهمية تعزيز أطر التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الرائدة، مشيرين إلى ما تمثله تركيا من نموذج اقتصادي وتجريبي مهم في قضايا الدين العام وإدارة الموارد.
ويشكّل المنتدى فرصة نوعية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية، من خلال تبادل أفضل الممارسات، وبناء شراكات معرفية تسهم في تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالمالية العامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهدين المالي والاقتصادي على المستوى العالمي.
ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي تطلقها جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تأسست بهدف تعزيز ثقافة التميز في الإدارة المالية الحكومية، وتشجيع الابتكار المؤسسي، وتكريم النماذج الناجحة في الحوكمة المالية، على المستوى العربي والدولي.
ويُعد هذا المنتدى منصة فكرية رائدة تُسلط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، والمتمثلة في كيفية إدارة الدين العام في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية. ومن خلال جلساته الحوارية وتجاربه الميدانية، يسعى المنتدى إلى طرح رؤى استراتيجية مبتكرة، وتقديم نماذج فاعلة لإدارة الدين العام، مع التركيز على التكامل بين السياسات المالية، والعدالة في توزيع الموارد، وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على الجائزة أن اختيار الجمهورية التركية لاستضافة الدورة الأولى من المنتدى ينطلق من إيمان راسخ بأهمية تعزيز أطر التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الرائدة، مشيرين إلى ما تمثله تركيا من نموذج اقتصادي وتجريبي مهم في قضايا الدين العام وإدارة الموارد.
ويشكّل المنتدى فرصة نوعية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية، من خلال تبادل أفضل الممارسات، وبناء شراكات معرفية تسهم في تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالمالية العامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهدين المالي والاقتصادي على المستوى العالمي.
ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي تطلقها جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تأسست بهدف تعزيز ثقافة التميز في الإدارة المالية الحكومية، وتشجيع الابتكار المؤسسي، وتكريم النماذج الناجحة في الحوكمة المالية، على المستوى العربي والدولي.
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