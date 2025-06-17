فلاي دبي تمدد تعليق الرحلات مؤقتاً إلى 4 دول

علّقت فلاي دبي رحلاتها مؤقتًا إلى الدول والمطارات الإقليمية نظرًا للوضع الحالي وإغلاق بعض الممرات الجوية حتى 30 يونيو.

وفي بيان نشرته الشركة، أكدت أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إلى إيران، العراق، إسرائيل، سوريا من نقطة انطلاقهم، وذلك حتى إشعار آخر.

ونصحت فلاي دبي المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات بمراجعة خيارات إعادة الحجز عبر إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بهم.

كما طلبت من جميع المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني، لضمان تلقي الإشعارات في الوقت المناسب.

ونصحت الشركة المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي (DXB) أو القادمين إليه بالتحقق من حالة الرحلة على flydubai للحصول على آخر التحديثات.

ووفق الشركة فإن بعض الرحلات الأخرى قد تتعرض للتأخير أو تغيير المسار.

وأضافت: نعتذر عن الإزعاج الناتج ونُقدّر تفهّمكم. تبقى فلاي دبي على اطلاع دائم بتطورات الوضع، مع التأكيد على أن سلامة المسافرين والطاقم وكفاءة العمليات التشغيلية تظل من أهم أولوياتنا.