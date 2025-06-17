8 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة 17 حزيران (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.كما استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال تجاه منتظري المساعدات جنوب نتساريم جنوب مدينة غزة.

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