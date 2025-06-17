8 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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8 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) غزة 17 حزيران (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال تجاه منتظري المساعدات جنوب نتساريم جنوب مدينة غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال تجاه منتظري المساعدات جنوب نتساريم جنوب مدينة غزة.
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