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2883 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 17 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2883 طنا، منها 2109 أطنان خضار، و587 طن فواكه، و186 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 10 و25 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 40 و65 قرشا، والليمون 80 و150قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 10 و25 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 40 و65 قرشا، والليمون 80 و150قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
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