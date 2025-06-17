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2883 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

2883 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

2025-06-17 02:06:20
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2883 طنا، منها 2109 أطنان خضار، و587 طن فواكه، و186 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 10 و25 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 40 و65 قرشا، والليمون 80 و150قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.

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