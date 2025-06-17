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إطلاق صافرات الإنذار ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة

إطلاق صافرات الإنذار ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة

2025-06-17 02:06:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 17 حزيران (بترا) – أعلنت مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.
ودعت المديرية المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.

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