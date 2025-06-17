إطلاق صافرات الإنذار ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة

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إطلاق صافرات الإنذار ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمّان 17 حزيران (بترا) – أعلنت مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.
ودعت المديرية المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.
ودعت المديرية المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.
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