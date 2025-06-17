تحقيق داخل الجيش الإسرائيلي: لماذا صمتت الصفارات؟

تحقيق داخل الجيش الإسرائيلي: لماذا صمتت الصفارات؟
خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلاح الجو الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران، شملت مواقع لتخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ، ومواقع تخزين طائرات مسيرة.
وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت مسيرة تم رصدها صباح اليوم في منطقة جنوب الجولان.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة أن الجيش فتح تحقيقاً بشأن عدم انطلاق التحذيرات قبيل الهجوم الإيراني الأخير.
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