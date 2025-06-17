  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تحقيق داخل الجيش الإسرائيلي: لماذا صمتت الصفارات؟

تحقيق داخل الجيش الإسرائيلي: لماذا صمتت الصفارات؟

2025-06-17 02:06:06

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلاح الجو الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران، شملت مواقع لتخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ، ومواقع تخزين طائرات مسيرة.

وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت مسيرة تم رصدها صباح اليوم في منطقة جنوب الجولان.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة أن الجيش فتح تحقيقاً بشأن عدم انطلاق التحذيرات قبيل الهجوم الإيراني الأخير.

MENAFN17062025000151011027ID1109683316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث