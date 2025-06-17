وكالات: تقرير عن حادث بحري قرب مضيق هرمز

خبرني - أفادت "رويترز" بورود تقارير الثلاثاء، عن حادثة بحرية بالقرب من مضيق هرمز، فيما أفادت شركة "أمبري" البريطانية بتلقي معلومات عن واقعة على بعد 22 ميلا بحريا شرق خورفكان في الإمارات.

وتداولت وسائل إعلام صورا قالت إنها لحريق اندلع في ثلاث سفن أو ناقلات نفط في مياه بحر عُمان، قبل اقترابها من مضيق هرمز.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إمبري إنها "على علم بالحادث" الذي وقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة خورفكان في الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز عند مدخل الخليج.

لكنها عادت بوقت لاحق لتؤكد أن الحادث بالقرب من مضيق هرمز في الخليج "ليس مشكلة أمنية".

حتى الآن، لم تصدر تقارير رسمية تحدد سبب الحريق أو الجهة المسؤولة عنه، لكن الحادث يأتي في ظل المواجهات المتصاعدة في المنطقة بين إيران وإسرائيل، مع مخاوف من إغلاق المضيق، الذي يعد ممرا حيويا لنقل النفط العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من النفط المنقول بحرا، لذا فإن أي حادث في هذه المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية وأمن الطاقة.