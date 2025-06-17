3 قتلى بالهجوم الإسرائيلي على التلفزيون الإيراني

خبرني - أعلن التلفزيون الإيراني ، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الهيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران إلى ثلاثة قتلى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "الهجوم على التلفزيون الإيراني جريمة متوحشة أخرى ارتكبها الكيان الصهيوني".

وأضاف المتحدث الإيراني، أن "على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته في وقف الاعتداءات الصهيونية على شعبنا".

وكانت وكالة"فارس" الإيرانية قد قالت في وقت سابق إن إحدى موظفات التلفزيون الرسمي فارقت الحياة متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى التلفزيون الإيراني.

وردا على استهداف التلفزيون الرسمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني ، قصف القاعدة الإسرائيلية التي انطلقت منها الضربات على مقر التلفزيون ، بصواريخ باليستية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.



وأضافت الوكالة إن "إسرائيل استهدفت في عدوانها الأخير عدة مواقع حيوية، من بينها محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية، وسط إدانات رسمية واسعة وتهديدات إيرانية بردّ حازم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية جاء بدعوى استخدامه من قبل القوات المسلحة الإيرانية في "أغراض عسكرية".

وذكر الجيش في بيانه أن المبنى "كان يُستخدم تحت غطاء مدني لتنفيذ مهام عسكرية"، وأن استهدافه "يُضعف من القدرات العسكرية الإيرانية".

من جهته، ردّ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، بيمان جبلي، على هذا الادعاء واصفاً القصف بأنه "غير مبرر على الإطلاق"، مشدداً على أن "استهداف مؤسسة إعلامية لا تملك سلاحاً ولا تشكل تهديداً، إنما هو محاولة لإسكات صوت الشعب وصوت الحقيقة".