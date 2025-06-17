هجوم صاروخي واسع على إسرائيل... وصاروخ إيراني يصيب مبنى في تل أبيب الكبرى

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، رصد هجوم صاروخي واسع استهدف مناطق متعددة داخل إسرائيل.



وأكد الجيش أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ "وإزالة التهديد"، مشيراً إلى إنذارات أولية بهجوم صاروخي إيراني وشيك، تركزت بداية في منطقتي بئر السبع وحيفا، قبل أن تتسع رقعة الإنذارات لتشمل تل أبيب الكبرى، القدس، مطار بن غوريون، الجليل، الناصرة، واللد.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "الأراضي المحتلة"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة، من بينها شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، بينما تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إصابة مباشرة في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب. كما أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية تلقيها بلاغات أولية عن سقوط صواريخ في وسط إسرائيل.