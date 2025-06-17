نتنياهو: نواصل تدمير أهداف نووية إيرانية بشكل منهجي

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء امس الإثنين، إن إسرائيل "تواصل بشكل منهجي تدمير أهداف مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني"، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع داخل إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تقدّم الدعم والمساعدة" في هذا السياق.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان بالإمكان تدمير البرنامج النووي الإيراني دون استهداف منشأة فوردو، وإن كانت إسرائيل قادرة على ذلك من دون دعم أميركي، قال نتنياهو "نحن ملتزمون بإزالة هذا التهديد. هذا التزام شخصي منّي ومن المؤسسة الأمنية. سنقوم بذلك، لن نتراجع عنه".

وفي ما بدا وكأنه زلة لسان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء الإثنين، قال نتنياهو إن "طيارين أميركيين يشاركون" في العمليات العسكرية في إطار الحرب على إيران، قبل أن يتدارك نفسه ويقول إن "طيارين أميركيين يشاركون في عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤتمر الصحافي الذي قدّمه الناطق باسم نتنياهو على أنه "مباشر"، لم يُبث في حينه، بل سُجّل مسبقًا داخل منشأة محصّنة، وأن الأسئلة طُرحت عبر تقنية "زوم". ووفق التقارير، تم تسجيل المؤتمر قبل نحو 45 دقيقة من بثه.

وتابع نتنياهو في استعراضه لنتائج الضربات الإسرائيلية: "فتحنا طريقًا جوية واسعة، ودمّرنا صواريخ أرض–جو ومنظومات الدفاع الجوي. نعمل في غرب إيران وشمالها، والعملية مستمرة. اعترضنا نصف الطائرات المسيّرة، وألف مسيّرة لم تصل إلى أهدافها".

وهدد نتنياهو باغتيال المزيد من القيادات الإيرانية والعلماء النووين في إيران، وأشار إلى أن إسرائيل "تمكنت من تصفية قادة بارزين في المنظومة الأمنية الإيرانية"، وأضاف: "قضينا على رئيس شعبة العمليات، ونستهدفهم واحدًا تلو الآخر، ذلك لن ينتهي عند هذا الحد".

وقال نتنياهو إن إسرائيل "تواصل استهداف منشآت إنتاج الصواريخ واحدة تلو الأخرى"، وأكد أنه "تم تدمير مئات الصواريخ وضرب عدد هائل من منصّات الإطلاق"، مضيفًا: "ما يهم ليس عدد الصواريخ التي تملكها إيران، بل عدد المنصّات التي يمكنها استخدامها".

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي "ألحق ضررًا بالغًا بمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز"، وأضاف: "دمرنا نصف كمية المسيّرات التي تمتلكها إيران، وكانت تملك الآلاف منها"، مشددا على أن إسرائيل ستواصل "تدمير الأهداف النووية في إيران بشكل منهجي".

وردًا على سؤال حول تقارير تشير إلى أن إيران بعثت برسائل عبر دول وسيطة تطلب فيها إنهاء الحرب، قال نتنياهو: "لست مندهشًا، فنحن نضربهم بشدة، وسنواصل حتى النهاية"، معتبرًا أن الضربات الإسرائيلية هي ما يدفع طهران للبحث عن مخرج.

كما حدد نتنياهو ثلاث "نتائج" تسعى إسرائيل لتحقيقها: "القضاء على المشروع النووي، تفكيك محور الإرهاب، وتدمير قدرة إيران على إنتاج الصواريخ"، مضيفًا أن "إسقاط النظام قد يكون إحدى نتائج العمليات"، مشددا على أن "إسرائيل ستحقق النصر المطلق وإيران تدرك ذلك".

وفي رده على سؤال آخر حول غياب مشاركة بريطانية وفرنسية في عمليات اعتراض الصواريخ، قال: "هناك استعداد للمساعدة. تحدثت مع قادة فرنسا وبريطانيا، وهناك نوايا إيجابية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وشدد نتنياهو على أن الحرب ستتواصل "طالما اقتضت الحاجة لتحقيق أهدافها"، وعن حجم الأضرار التي يمكن أن تلحقها إسرائيل بالمشروع النووي الإيراني، قال: "أقدّر أننا نُبعدهم لفترة طويلة جدًا، ولا تزال هناك أهداف يجب ضربها، ونحن ننفّذ معالجة جذرية لها".