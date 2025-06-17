إدارة ترامب تناقش اجتماعا سريا مع إيران لتجنب التصعيد

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض يجري مشاورات مع إيران لعقد اجتماع محتمل هذا الأسبوع بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار مسعى دبلوماسي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي وإنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

ونقل الموقع عن أربعة مصادر مطلعة أن القرار بشأن عقد الاجتماع لم يحسم بعد، لكنه يعد محاولة أخيرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة، واستعادة مسار التفاوض. وقال مسؤول أميركي للموقع: "هناك بحث جدي لعقد لقاء مع الإيرانيين خلال هذا الأسبوع".

وبحسب التقرير، قد يشكل هذا الاجتماع نقطة تحول مفصلية، إذ إن مصير الانخراط الأميركي المباشر في الحرب قد يتوقف على نتائجه.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع أن ترامب يرى في القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، القادرة على تدمير منشأة التخصيب الإيرانية تحت الأرض في فوردو – والتي لا تمتلكها إسرائيل – ورقة ضغط حاسمة لدفع إيران إلى توقيع اتفاق.

وأضاف المسؤول أن "ترامب يفكر بعقلية الصفقات والنفوذ، وهذه القنابل هي النفوذ"، معتبرا أن الأمر قد يكون بمثابة "نقطة تحول" في الملف الإيراني.

وتابع المسؤول: "نعتقد أن الإيرانيين يريدون التفاوض، لكن ما لا نعرفه هو إن كانوا قد اقتنعوا تماما بأن مستقبل دولتهم يتطلب التحدث. وإذا وصلت طهران إلى هذه القناعة، يبقى السؤال: هل هناك مستوى من التخصيب يمكن أن يقبل به؟".

وبحسب الموقع، ناقشت إدارة ترامب اقتراح عقد الاجتماع مع طهران، في وقت تتسارع فيه التطورات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا،، إن الرئيس ترامب ناقش مع عدد من قادة الدول خلال القمة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأضاف ماكرون أن واشنطن قدّمت عرضًا لعقد لقاء مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن الموقف لا يزال في طور التبلور، وقال: "قدم الأميركيون عرضا للقاء الإيرانيين... سنرى ما سيحدث".

ووجه الرئيس الأميركي، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين – الثلاثاء، دعوة عاجلة إلى سكان العاصمة الإيرانية طهران بضرورة "الإخلاء فورا"، وذلك في منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال ترامب: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق عندما طلب منها ذلك. يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".