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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس

2025-06-17 02:04:47
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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