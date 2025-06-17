بعد ان هدد ترامب طهران : البيت الابيض يعلن عن اجراء مشاورات مباشرة بين مسؤولين امريكيين وايرانيين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN/ أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض يجري مشاورات مع إيران لعقد اجتماع محتمل هذا الأسبوع بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار مسعى دبلوماسي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي وإنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

ونقل الموقع عن أربعة مصادر مطلعة أن القرار بشأن عقد الاجتماع لم يحسم بعد، لكنه يعد محاولة أخيرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة، واستعادة مسار التفاوض. وقال مسؤول أميركي للموقع: "هناك بحث جدي لعقد لقاء مع الإيرانيين خلال هذا الأسبوع".

وبحسب التقرير، قد يشكل هذا الاجتماع نقطة تحول مفصلية، إذ إن مصير الانخراط الأميركي المباشر في الحرب قد يتوقف على نتائجه.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع أن ترامب يرى في القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، القادرة على تدمير منشأة التخصيب الإيرانية تحت الأرض في فوردو – والتي لا تمتلكها إسرائيل – ورقة ضغط حاسمة لدفع إيران إلى توقيع اتفاق.

وأضاف المسؤول أن "ترامب يفكر بعقلية الصفقات والنفوذ، وهذه القنابل هي النفوذ"، معتبرا أن الأمر قد يكون بمثابة "نقطة تحول" في الملف الإيراني.

وتابع المسؤول: "نعتقد أن الإيرانيين يريدون التفاوض، لكن ما لا نعرفه هو إن كانوا قد اقتنعوا تماما بأن مستقبل دولتهم يتطلب التحدث. وإذا وصلت طهران إلى هذه القناعة، يبقى السؤال: هل هناك مستوى من التخصيب يمكن أن يقبل به؟".

وبحسب الموقع، ناقشت إدارة ترامب اقتراح عقد الاجتماع مع طهران، في وقت تتسارع فيه التطورات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد دعا فجر الثلاثاء، إلى "إخلاء طهران فورًا"، مشددا في منشور على منصته "تروث سوشيال" على أنّ "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا"،

وأضاف: "قلت ذلك مرارًا وتكرارًا". وتابع "كان على إيران أن توقّع على الصفقة التي طلبت منها توقيعها. يا له من أمر مؤسف، وكم من الأرواح أُزهقت عبثًا"؛ وسارع البيت الأبيض إلى إعادة نشر تصريحات ترامب مع التشديد على دعوته إلى إخلاء العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيرانيّ، قبيل انتصاف ليل الإثنين، أنه شنّ موجة تاسعة من عملية "الوعد الصادق 3"، ضدّ إسرائيل، مشيرا إلى أنها عمليّة مركّبة بصواريخ ومسيّرات، وستستمرّ حتّى صباح الثلاثاء؛ كما ذكر أنه نفّذ خلال الـ72 ساعة الماضية، 545 عملية بالمسيّرات ضد إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض العديد من المسيّرات، وبخاصّة في الجولان السوريّ المحتلّ.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بمسيّرات طائرتين من طراز "F-14" في مطار طهران ودمّرهما، وأنه هاجم العديد من الشاحنات التي تحمل منصّات إطلاق صواريخ؛ كما أقرّ بقصف رسميًّا، بقصف التلفزيون الإيرانيّ، بادعاء أنه مركز اتصالات تستخدمه القوات المسلحة الإيرانية، بأنشطة عسكرية.

وذكر في بيان أن "سلاح الجوّ أغار بصورة دقيقة وبتوجيه استخباراتيّ دقيق من قبل هيئة الاستخبارات العسكرية على مركز الإعلام المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية، لأغراض عسكرية"، مدّعيا أن "القوات المسلّحة استخدمت هذا المقرّ بتغطية مدنيّة لتفعيل نشاطات عسكرية، مستفيدة من وسائط وإمكانيات المقر".

وأعلنت المجموعة المشغّلة لمصفاة النفط في حيفا، أن الهجوم الإيرانيّ، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، قد أدى إلى إغلاق جميع مرافق المصفاة، والمنشآت التابعة لها.

يأتي ذلك فيما دخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع، وسط تصعيد متواصل وهجمات متبادلة، كان أعنفها حتى الآن الضربة الإيرانية الأخيرة، ليل الأحد - الإثنين، التي وصفتها طهران بأنها "الأقوى والأكثر تدميرا".

وأسفرت دفعة صاروخية إيرانية، أُطلقت ليل الأحد - الإثنين، عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة نحو مئة آخرين، ليرتفع بذلك عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجمات الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي إلى 24 قتيلا، فقد قتل في الرشقة الصاروخية الأخيرة أربعة أشخاص في بيتاح تكفا، وثلاثة أشخاص في حيفا، وقتيل واحد في بني براك في منطقة تل أبيب.

وبحسب آخر حصيلة إجمالية أعلنت عنها "نجمة داود الحمراء" بالإضافة إلى القتلى، فإن طواقمها تعاملت مع 708 إصابات بينهم 13 بحالة خطيرة و37 بحالة متوسطة و581 بحالة طفيفة و56 حالة هلع، منذ بدء الهجمات الإيرانية على إسرائيل.