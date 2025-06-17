ماكرون : ترامب ناقش مع قادة مجموعة السبع ضرورة وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل ونخن ندعم ذلك

ماكرون : ترامب ناقش مع قادة مجموعة السبع ضرورة وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل ونخن ندعم ذلك
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي: باريس وبرلين ولندن تحض طهران على التفاوض بأسرع وقت بدون شروط مسبقة
وأضاف ماكرون أن واشنطن قدّمت عرضًا لعقد لقاء مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن الموقف لا يزال في طور التبلور، وقال: "قدم الأميركيون عرضا للقاء الإيرانيين... سنرى ما سيحدث".
ووجه الرئيس الأميركي، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين – الثلاثاء، دعوة عاجلة إلى سكان العاصمة الإيرانية طهران بضرورة "الإخلاء فورا"، وذلك في منشور على منصته "تروث سوشال".
وقال ترامب: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق عندما طلب منها ذلك. يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".
وكان قادة مجموعة السبع قد اجتمعوا في كندا، الإثنين، وأصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى خفض التصعيد في المنطقة وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
وأكد القادة في البيان أن إسرائيل لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها في ظل الأزمة الراهنة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا تحت أي ظرف.
وأشار البيان إلى أهمية التوصل إلى حل للأزمة الإيرانية يساهم في تقليل التوتر في المنطقة، متضمنا دعوة واضحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
رغم دعوات المجتمع الدولي المستمرة لوقف الهجمات المتبادلة، لا يظهر أي من الطرفين أي مؤشرات على تخفيف حدة المواجهات العسكرية التي بدأت منذ الجمعة، عندما شنت إسرائيل هجوما على إيران بهدف منعها من الحصول على قنبلة نووية.
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