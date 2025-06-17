ماكرون : ترامب ناقش مع قادة مجموعة السبع ضرورة وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل ونخن ندعم ذلك

MENAFN - Palestine News Network ) باريس /PNN / قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا،، إن الرئيس ترامب ناقش مع عدد من قادة الدول خلال القمة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي: باريس وبرلين ولندن تحض طهران على التفاوض بأسرع وقت بدون شروط مسبقة

وأضاف ماكرون أن واشنطن قدّمت عرضًا لعقد لقاء مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن الموقف لا يزال في طور التبلور، وقال: "قدم الأميركيون عرضا للقاء الإيرانيين... سنرى ما سيحدث".

ووجه الرئيس الأميركي، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين – الثلاثاء، دعوة عاجلة إلى سكان العاصمة الإيرانية طهران بضرورة "الإخلاء فورا"، وذلك في منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال ترامب: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق عندما طلب منها ذلك. يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وكان قادة مجموعة السبع قد اجتمعوا في كندا، الإثنين، وأصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى خفض التصعيد في المنطقة وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وأكد القادة في البيان أن إسرائيل لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها في ظل الأزمة الراهنة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا تحت أي ظرف.

وأشار البيان إلى أهمية التوصل إلى حل للأزمة الإيرانية يساهم في تقليل التوتر في المنطقة، متضمنا دعوة واضحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

رغم دعوات المجتمع الدولي المستمرة لوقف الهجمات المتبادلة، لا يظهر أي من الطرفين أي مؤشرات على تخفيف حدة المواجهات العسكرية التي بدأت منذ الجمعة، عندما شنت إسرائيل هجوما على إيران بهدف منعها من الحصول على قنبلة نووية.