السفارة الأميركية في القدس تعلن إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- أعلنت وكالة رويترز نقلا عن السفارة الأميركية في القدس أن السفارة ستغلق أبوابها اليوم الثلاثاء بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.

وأوضحت السفارة أن الظروف الحالية لا تسمح لها بتقديم الدعم أو المساعدة في إجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل، مؤكدة أن العملية تواجه تحديات كبيرة في ظل التصعيد المتواصل.

يذكر أن السفارة الأميركية في تل أبيب تعرضت لأضرار طفيفة نتيجة ارتجاجات أحدثتها صواريخ إيرانية سقطت بالقرب منها، وفقًا لما أعلنه السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي يوم أمس.