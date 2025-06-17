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إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وتحذيرات للجبهة الداخلية بالالتزام بالملاجئ

إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وتحذيرات للجبهة الداخلية بالالتزام بالملاجئ

2025-06-17 02:04:46
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، الثلاثاء، مما دفع الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إصدار تحذيرات عاجلة للمواطنين بضرورة الالتزام بالملاجئ والأماكن المحصنة حفاظا على سلامتهم وسط التصعيد العسكري المتواصل، على ما أفادت الجبة الداخلية.

دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، تزامنا مع سماع دوي انفجارات شديدة في عدد كبير من البلدات، خاصة في مناطق الساحل وبلدات المثلث الأوسط، ما يشير إلى تصعيد كبير في وتيرة الهجمات الإيرانية.

يتبع...

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