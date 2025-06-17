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7 شهداء بينهم ام وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

7 شهداء بينهم ام وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

2025-06-17 02:04:46
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- استشهد سبعة مواطنين بينهم ام وأطفالها الثلاثة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن خمسة شهداء ارتقوا بينهم أم وأطفالها الثلاثة، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشافعي بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وأضاف ان مواطنة استشهدت جراء قصف للاحتلال على محيط برج فيصل في دير البلح وسط قطاع غزة فجرا، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلق الاحتلال كافة المعابر في 2 آذار/ مارس، مانعا إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما تصعد قوات الاحتلال حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في القطاع.

ومنذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 184 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

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