7 شهداء بينهم ام وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

7 شهداء بينهم ام وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع
وأفاد مراسلنا بأن خمسة شهداء ارتقوا بينهم أم وأطفالها الثلاثة، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشافعي بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.
وأضاف ان مواطنة استشهدت جراء قصف للاحتلال على محيط برج فيصل في دير البلح وسط قطاع غزة فجرا، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلق الاحتلال كافة المعابر في 2 آذار/ مارس، مانعا إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما تصعد قوات الاحتلال حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في القطاع.
ومنذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 184 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
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