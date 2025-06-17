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إصابة بليغة وأخرى متوسطة بحادث دهس بعد دوار الرجيب

إصابة بليغة وأخرى متوسطة بحادث دهس بعد دوار الرجيب

2025-06-17 02:04:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس مؤسف يوم أمس الإثنين، ضمن اختصاص جنوب عمّان، وتحديداً بعد دوّار الرجيب باتجاه الصوامع، حيث تعرّض اثنان من المشاة لحادث دهس، ما أسفر عن إصابة أحدهما إصابة بليغة، والآخر بإصابة متوسطة.
وبحسب التقرير المروري اليومي الصادر عن إدارة السير، فإن سبب الحادث يعود إلى عدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة، وقيام المشاة بقطع الطريق من جهة اليسار إلى اليمين .
ودعت الإدارة السائقين والمشاة على حدّ سواء إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة، مؤكدة أن السلامة على الطريق مسؤولية مشتركة.


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