الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب مواقع تخزين وإطلاق صواريخ غرب إيران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استكمل ضرب عدد من أهدافه غرب إيران، شملت مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات مسيرة.وقال في بيانه: "خلال ليلة الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات واسعة النطاق على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب إيران.



خلال هذه الضربات، تم استهداف العشرات من مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض.



كما تم استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات بدون طيار غرب إيران".

RT