الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب مواقع تخزين وإطلاق صواريخ غرب إيران

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب مواقع تخزين وإطلاق صواريخ غرب إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استكمل ضرب عدد من أهدافه غرب إيران، شملت مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات مسيرة.
وقال في بيانه: "خلال ليلة الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات واسعة النطاق على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب إيران.
وقال في بيانه: "خلال ليلة الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات واسعة النطاق على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب إيران.
خلال هذه الضربات، تم استهداف العشرات من مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض.
كما تم استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات بدون طيار غرب إيران".
RT
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