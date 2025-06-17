واشنطن تُغلق سفارتها في إسرائيل بسبب التصعيد .. ومواطنيها بلا إجلاء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
واشنطن تُغلق سفارتها في إسرائيل بسبب التصعيد .. ومواطنيها بلا إجلاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق السفارة اليوم، مشيرة إلى أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن السفارة الأميركية في إسرائيل ستُغلق مجدداً اليوم الثلاثاء.
وأوضحت: "تماشياً مع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأميركية في القدس يوم الثلاثاء 17 يونيو. ويشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب".
وأضافت: "السفارة الأميركية ليست في وضع يسمح لها حالياً بإجلاء الأميركيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل".
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في القدس: "بسبب الوضع الأمني الحالي والنزاع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأميركية جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى الاستمرار في الاحتماء داخل منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر".
وأوضحت: "وبالنظر إلى الوضع الأمني، وامتثالاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستكون السفارة الأميركية في القدس مغلقة يوم الثلاثاء، 17 يونيو. يشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب. لن تُقدَّم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو تقارير الولادة خارج الولايات المتحدة في هذا اليوم".
سكاي نيوز
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن السفارة الأميركية في إسرائيل ستُغلق مجدداً اليوم الثلاثاء.
وأوضحت: "تماشياً مع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأميركية في القدس يوم الثلاثاء 17 يونيو. ويشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب".
وأضافت: "السفارة الأميركية ليست في وضع يسمح لها حالياً بإجلاء الأميركيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل".
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في القدس: "بسبب الوضع الأمني الحالي والنزاع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأميركية جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى الاستمرار في الاحتماء داخل منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر".
وأوضحت: "وبالنظر إلى الوضع الأمني، وامتثالاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستكون السفارة الأميركية في القدس مغلقة يوم الثلاثاء، 17 يونيو. يشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب. لن تُقدَّم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو تقارير الولادة خارج الولايات المتحدة في هذا اليوم".
سكاي نيوز
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تعلن اغتيال رئيس أركان الحرب الإيراني علي شادماني
حملة دمي لوطني تدعم المرضى بأكثر من 500 ألف وحدة دم علاجية
مثلث قرية جميرا يستقبل أحدث مشاريع الإمارات العقارية بـ 350 مليون درهم
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهّل تعاقدات المورد الإماراتي بقيمة 1.29 مليار درهم في 2024
الأردن يمنح مرضى السَّرطان مظلة حماية تصون كرامتهم قبل ملامسة معاناتهم
استخدمتها إسرائيل في ضرب إيران ما قنبلة MPR-500 المدمرة؟