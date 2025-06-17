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واشنطن تُغلق سفارتها في إسرائيل بسبب التصعيد .. ومواطنيها بلا إجلاء

واشنطن تُغلق سفارتها في إسرائيل بسبب التصعيد .. ومواطنيها بلا إجلاء

2025-06-17 02:04:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق السفارة اليوم، مشيرة إلى أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن السفارة الأميركية في إسرائيل ستُغلق مجدداً اليوم الثلاثاء.
وأوضحت: "تماشياً مع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأميركية في القدس يوم الثلاثاء 17 يونيو. ويشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب".
وأضافت: "السفارة الأميركية ليست في وضع يسمح لها حالياً بإجلاء الأميركيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل".
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في القدس: "بسبب الوضع الأمني الحالي والنزاع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأميركية جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى الاستمرار في الاحتماء داخل منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر".
وأوضحت: "وبالنظر إلى الوضع الأمني، وامتثالاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستكون السفارة الأميركية في القدس مغلقة يوم الثلاثاء، 17 يونيو. يشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب. لن تُقدَّم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو تقارير الولادة خارج الولايات المتحدة في هذا اليوم".
سكاي نيوز


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