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إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة وتحذيرات للمواطنين

إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة وتحذيرات للمواطنين

2025-06-17 02:04:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صافرات الإنذار، وذلك في ظل التصعيد العسكري في الإقليم ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.
ودعت المديرية جميع المواطنين إلى البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية والأماكن المكشوفة، حرصاً على السلامة العامة، مؤكدة على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية لحين صدور إشعار آخر.


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