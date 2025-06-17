قطامش: برنامج رعاية لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت مدير عام مركز الحسين للسرطان نسرين قطامش تفاصيل شمول أكثر من 4.1 مليون مواطن أردني ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026.

وقالت قطامش اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم شمول 3 فئات بالبرنامج، وهم فئة الأطفال واليافعين الأردنيين دون سن 19 عاما، بالإضافة إلى كبار السن فوق 60 عاما، وأخيرا منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغض النظر عن العمر.

وأضافت أن الاتفاقية تغطي حوالي 50% من الأردنيين، وتتيح للمرضى من الفئات المشمولة مراجعة مركز الحسين للسرطان مباشرة في حال الإصابة، دون تأخير أو إجراءات إدارية.

وحول الفئات غير المشمولة، مثل المؤمنين عسكريا أو مدنيا، أوضحت أنه سيتم علاجهم عبر مؤسساتهم مع إمكانية التحويل إلى المركز حسب البروتوكولات الطبية.

وتابعت قطامش أن الحكومة تكفلت بعلاج غير المؤمنين وغير المقتدرين من الفئة العمرية 20-60 عاماً في مستشفيات القطاع العام، مع إمكانية تحويلهم إلى مركز الحسين إذا لزم الأمر.

ولفتت إلى أن عدد المرضى الحالي يقدر بنحو 28 ألف مريض، ويتلقون العلاج في المركز على نفقة الحكومة، مؤكدة أن علاجهم سيستمر لمدة خمس سنوات على الأقل وفقا لخطط علاجهم.

وشددت على أن شمول هذه الفئات لن يؤثر على شكل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بل أن هناك خطط لتطوير البنية التحتية للمركز والتوسع فيها لضمان تقديم الخدمة المثلى للمرضى.

وبيّنت قطامش أن هناك شراكات مع وزارة الصحة لتطبيق بروتوكولات مركز الحسين للسرطان وتعميمها على المنشآت الصحية بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأطباء والإشراف على مراكز السرطان في المملكة.