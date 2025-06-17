قطامش: برنامج رعاية لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل
وقالت قطامش اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم شمول 3 فئات بالبرنامج، وهم فئة الأطفال واليافعين الأردنيين دون سن 19 عاما، بالإضافة إلى كبار السن فوق 60 عاما، وأخيرا منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغض النظر عن العمر.
وأضافت أن الاتفاقية تغطي حوالي 50% من الأردنيين، وتتيح للمرضى من الفئات المشمولة مراجعة مركز الحسين للسرطان مباشرة في حال الإصابة، دون تأخير أو إجراءات إدارية.
وحول الفئات غير المشمولة، مثل المؤمنين عسكريا أو مدنيا، أوضحت أنه سيتم علاجهم عبر مؤسساتهم مع إمكانية التحويل إلى المركز حسب البروتوكولات الطبية.
وتابعت قطامش أن الحكومة تكفلت بعلاج غير المؤمنين وغير المقتدرين من الفئة العمرية 20-60 عاماً في مستشفيات القطاع العام، مع إمكانية تحويلهم إلى مركز الحسين إذا لزم الأمر.
ولفتت إلى أن عدد المرضى الحالي يقدر بنحو 28 ألف مريض، ويتلقون العلاج في المركز على نفقة الحكومة، مؤكدة أن علاجهم سيستمر لمدة خمس سنوات على الأقل وفقا لخطط علاجهم.
وشددت على أن شمول هذه الفئات لن يؤثر على شكل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بل أن هناك خطط لتطوير البنية التحتية للمركز والتوسع فيها لضمان تقديم الخدمة المثلى للمرضى.
وبيّنت قطامش أن هناك شراكات مع وزارة الصحة لتطبيق بروتوكولات مركز الحسين للسرطان وتعميمها على المنشآت الصحية بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأطباء والإشراف على مراكز السرطان في المملكة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تعلن اغتيال رئيس أركان الحرب الإيراني علي شادماني
حملة دمي لوطني تدعم المرضى بأكثر من 500 ألف وحدة دم علاجية
مثلث قرية جميرا يستقبل أحدث مشاريع الإمارات العقارية بـ 350 مليون درهم
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهّل تعاقدات المورد الإماراتي بقيمة 1.29 مليار درهم في 2024
الأردن يمنح مرضى السَّرطان مظلة حماية تصون كرامتهم قبل ملامسة معاناتهم
استخدمتها إسرائيل في ضرب إيران ما قنبلة MPR-500 المدمرة؟