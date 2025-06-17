ترامب: ماكرون ليست لديه أي فكرة عن سبب عودتي إلى واشنطن

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خطأ إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا للعودة إلى واشنطن للعمل على "وقف لإطلاق النار" بين إسرائيل وإيران.

وأكد ترامب أن ماكرون ليست لديه أي فكرة عن سبب عودتي الآن إلى واشنطن.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادرة قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقرراً، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".

وقالت في بيان مقتضب إن الرئيس الأميركي الذي كان من المقرر أن يبقى حتى الثلاثاء في جبال روكي الكندية، "سيعود إلى واشنطن للاهتمام بالعديد من القضايا المهمة".

وتأتي تصريحاته بعدما كتب على منصته "تروث سوشال"، "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".

وكان الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما أكد في وقت سابق أنه سيتم التوصل إلى "اتفاق" بشأن النزاع بين إيران وإسرائيل، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك سيكون نتيجة للعمل العسكري أو المفاوضات.