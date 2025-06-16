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الرئيس الأمريكي يقطع مشاركته في قمة مجموعة السبع بسبب التطورات بالشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي يقطع مشاركته في قمة مجموعة السبع بسبب التطورات بالشرق الأوسط

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 6 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود الليلة إلى واشنطن قبل انتهاء فعاليات قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) المنعقدة حاليا في كندا بسبب التطورات في الشرق الأوسط حيث يتبادل الاحتلال الإسرائيلي وإيران القصف العسكري منذ أيام.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين "قضى الرئيس ترامب يوما رائعا في قمة مجموعة السبع (..) لم يتم إنجاز الكثير ولكن نظرا لما يحدث في الشرق الأوسط سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول".
من جانبها ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي الاستعداد للاجتماع علما أن هذا المجلس مكلف باتخاذ قرارات مهمة تشمل "التدخلات العسكرية".
يأتي ذلك بعد ساعات من بدء مشاركة ترامب في القمة التي انطلقت الأحد وتختتم الثلاثاء ويفرض عليها ملف الشرق الأوسط نفسه بعد أن كانت على أولوية أجندتها ملفات أخرى بينها الحرب في أوكرانيا.
ويتزامن انعقاد هذه القمة مع الذكرى الخمسين لتأسيس المجموعة وفي ظل تحديات وفرص عالمية راهنة تتطلب من دولها الأعضاء العمل معا لإيجاد حلول مشتركة.
ويناقش القادة في هذه القمة عددا من القضايا ومنها السلام والأمن الدوليان إلى جانب النمو الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى التحول الرقمي.
وهذه سابع مرة تتولى فيها كندا رئاسة مجموعة السبع منذ تأسيسها قبل خمسة عقود حيث "سيكون هذا العام فرصة لكندا لإظهار ريادتها وتعزيز الحوار الهادف والعمل الجماعي والحلول المبتكرة لما فيه مصلحة جميع الشعوب" حسب معلومات منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة.
وقبيل وقت قصير من إعلان عودة ترامب المبكرة إلى بلاده دعا الرئيس الأمريكي جميع الموجودين في العاصمة الإيرانية إلى إخلائها "فورا" دون أن يوضح أسباب ذلك في ظل تكهنات بإمكانية أن تتدخل الولايات المتحدة لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي في هجماته المستمرة على إيران منذ فجر يوم الجمعة الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس ترامب خلال القمة حيث ناقشا الضغوط التجارية العاجلة وأولويات عمال وشركات كل دولة وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات بشأن القضايا الرئيسية التي أثيرت في المفاوضات بشأن "علاقة اقتصادية وأمنية جديدة" بين كندا والولايات المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي في بيان إن الطرفين "اتفقا على مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال الثلاثين يوما القادمة.
كما أكد كارني وترامب على "التعاون بشأن المزيد من الأولويات المشتركة في القمة مثل المعادن الحيوية وتهريب الأسلحة والمخدرات وأمن الحدود" في حين ناقشا أيضا مجالات التعاون الممكنة في قطاع الدفاع.
واتفق الطرفان على البقاء على اتصال منتظم خلال قمة قادة مجموعة السبع وفي الأسابيع المقبلة بما في ذلك اجتماع قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.
يذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب رفض التوقيع على بيان لمجموعة السبع يحث على استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط بسبب "خلاف حول صياغة البيان". (النهاية)

ع س ج / م ع ع


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