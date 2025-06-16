الرئيس الأمريكي يقطع مشاركته في قمة مجموعة السبع بسبب التطورات بالشرق الأوسط

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرئيس الأمريكي يقطع مشاركته في قمة مجموعة السبع بسبب التطورات بالشرق الأوسط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 6 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود الليلة إلى واشنطن قبل انتهاء فعاليات قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) المنعقدة حاليا في كندا بسبب التطورات في الشرق الأوسط حيث يتبادل الاحتلال الإسرائيلي وإيران القصف العسكري منذ أيام.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين "قضى الرئيس ترامب يوما رائعا في قمة مجموعة السبع (..) لم يتم إنجاز الكثير ولكن نظرا لما يحدث في الشرق الأوسط سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول".
من جانبها ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي الاستعداد للاجتماع علما أن هذا المجلس مكلف باتخاذ قرارات مهمة تشمل "التدخلات العسكرية".
يأتي ذلك بعد ساعات من بدء مشاركة ترامب في القمة التي انطلقت الأحد وتختتم الثلاثاء ويفرض عليها ملف الشرق الأوسط نفسه بعد أن كانت على أولوية أجندتها ملفات أخرى بينها الحرب في أوكرانيا.
ويتزامن انعقاد هذه القمة مع الذكرى الخمسين لتأسيس المجموعة وفي ظل تحديات وفرص عالمية راهنة تتطلب من دولها الأعضاء العمل معا لإيجاد حلول مشتركة.
ويناقش القادة في هذه القمة عددا من القضايا ومنها السلام والأمن الدوليان إلى جانب النمو الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى التحول الرقمي.
وهذه سابع مرة تتولى فيها كندا رئاسة مجموعة السبع منذ تأسيسها قبل خمسة عقود حيث "سيكون هذا العام فرصة لكندا لإظهار ريادتها وتعزيز الحوار الهادف والعمل الجماعي والحلول المبتكرة لما فيه مصلحة جميع الشعوب" حسب معلومات منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة.
وقبيل وقت قصير من إعلان عودة ترامب المبكرة إلى بلاده دعا الرئيس الأمريكي جميع الموجودين في العاصمة الإيرانية إلى إخلائها "فورا" دون أن يوضح أسباب ذلك في ظل تكهنات بإمكانية أن تتدخل الولايات المتحدة لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي في هجماته المستمرة على إيران منذ فجر يوم الجمعة الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس ترامب خلال القمة حيث ناقشا الضغوط التجارية العاجلة وأولويات عمال وشركات كل دولة وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات بشأن القضايا الرئيسية التي أثيرت في المفاوضات بشأن "علاقة اقتصادية وأمنية جديدة" بين كندا والولايات المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي في بيان إن الطرفين "اتفقا على مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال الثلاثين يوما القادمة.
كما أكد كارني وترامب على "التعاون بشأن المزيد من الأولويات المشتركة في القمة مثل المعادن الحيوية وتهريب الأسلحة والمخدرات وأمن الحدود" في حين ناقشا أيضا مجالات التعاون الممكنة في قطاع الدفاع.
واتفق الطرفان على البقاء على اتصال منتظم خلال قمة قادة مجموعة السبع وفي الأسابيع المقبلة بما في ذلك اجتماع قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.
يذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب رفض التوقيع على بيان لمجموعة السبع يحث على استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط بسبب "خلاف حول صياغة البيان". (النهاية)
ع س ج / م ع ع
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين "قضى الرئيس ترامب يوما رائعا في قمة مجموعة السبع (..) لم يتم إنجاز الكثير ولكن نظرا لما يحدث في الشرق الأوسط سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول".
من جانبها ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي الاستعداد للاجتماع علما أن هذا المجلس مكلف باتخاذ قرارات مهمة تشمل "التدخلات العسكرية".
يأتي ذلك بعد ساعات من بدء مشاركة ترامب في القمة التي انطلقت الأحد وتختتم الثلاثاء ويفرض عليها ملف الشرق الأوسط نفسه بعد أن كانت على أولوية أجندتها ملفات أخرى بينها الحرب في أوكرانيا.
ويتزامن انعقاد هذه القمة مع الذكرى الخمسين لتأسيس المجموعة وفي ظل تحديات وفرص عالمية راهنة تتطلب من دولها الأعضاء العمل معا لإيجاد حلول مشتركة.
ويناقش القادة في هذه القمة عددا من القضايا ومنها السلام والأمن الدوليان إلى جانب النمو الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى التحول الرقمي.
وهذه سابع مرة تتولى فيها كندا رئاسة مجموعة السبع منذ تأسيسها قبل خمسة عقود حيث "سيكون هذا العام فرصة لكندا لإظهار ريادتها وتعزيز الحوار الهادف والعمل الجماعي والحلول المبتكرة لما فيه مصلحة جميع الشعوب" حسب معلومات منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة.
وقبيل وقت قصير من إعلان عودة ترامب المبكرة إلى بلاده دعا الرئيس الأمريكي جميع الموجودين في العاصمة الإيرانية إلى إخلائها "فورا" دون أن يوضح أسباب ذلك في ظل تكهنات بإمكانية أن تتدخل الولايات المتحدة لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي في هجماته المستمرة على إيران منذ فجر يوم الجمعة الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس ترامب خلال القمة حيث ناقشا الضغوط التجارية العاجلة وأولويات عمال وشركات كل دولة وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات بشأن القضايا الرئيسية التي أثيرت في المفاوضات بشأن "علاقة اقتصادية وأمنية جديدة" بين كندا والولايات المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي في بيان إن الطرفين "اتفقا على مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال الثلاثين يوما القادمة.
كما أكد كارني وترامب على "التعاون بشأن المزيد من الأولويات المشتركة في القمة مثل المعادن الحيوية وتهريب الأسلحة والمخدرات وأمن الحدود" في حين ناقشا أيضا مجالات التعاون الممكنة في قطاع الدفاع.
واتفق الطرفان على البقاء على اتصال منتظم خلال قمة قادة مجموعة السبع وفي الأسابيع المقبلة بما في ذلك اجتماع قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.
يذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب رفض التوقيع على بيان لمجموعة السبع يحث على استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط بسبب "خلاف حول صياغة البيان". (النهاية)
ع س ج / م ع ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
فايزر السعودية والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الرعاية في طب الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية تسندان آلاف النازحين بالماء والطعام في غزة
مجلس الأمن يناقش الأوضاع السياسية والإنسانية بسوريا
بالتعاون مع إنفيديا، مشروع هافنيا من مايلستون سيستمز يُحدث ثورة في البنية التحتية الحضرية وأنظمة المرور في أوروبا
إسـرائـيـل تقصف مـبـنـى التلفزيـون الإيـرانـي..ترامب يحذر: "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا"
بايسرز يهزم ثاندر وينتزع الأفضلية في سلسلة النهائي