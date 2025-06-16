رئيس وزراء بريطانيا: خفض واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات خطوة مهمة جدا

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رئيس وزراء بريطانيا: خفض واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات خطوة مهمة جدا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 6 (كونا) -- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية "خطوة مهمة جدا" لكلا البلدين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك جاء في تصريح أدلى به ستارمر أثناء مشاركته في أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) التي تستضيفها كندا حاليا.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن ذلك جاء بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أمرا تنفيذيا بخفض نسبة الرسوم الجمركية على عدد يصل إلى 100 ألف سيارة بريطانية من 25 في المئة إلى 10 في المئة وذلك في إطار اتفاق خاص بالرسوم الجمركية وقعه الجانبان في مايو الماضي.
وجاء في الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة ستضع نظاما مماثلا في وقت لاحق للصلب والألمنيوم.
ويأتي هذا الإعلان بعد مباحثات مطولة عقدت في الأشهر القليلة الماضية بين البلدين من أجل خفض الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة أو إلغائها.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى مواصلة الجهود من أجل إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب حسب الاتفاق المبرم. (النهاية)
ن ب ش / م ع ع
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك جاء في تصريح أدلى به ستارمر أثناء مشاركته في أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) التي تستضيفها كندا حاليا.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن ذلك جاء بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أمرا تنفيذيا بخفض نسبة الرسوم الجمركية على عدد يصل إلى 100 ألف سيارة بريطانية من 25 في المئة إلى 10 في المئة وذلك في إطار اتفاق خاص بالرسوم الجمركية وقعه الجانبان في مايو الماضي.
وجاء في الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة ستضع نظاما مماثلا في وقت لاحق للصلب والألمنيوم.
ويأتي هذا الإعلان بعد مباحثات مطولة عقدت في الأشهر القليلة الماضية بين البلدين من أجل خفض الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة أو إلغائها.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى مواصلة الجهود من أجل إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب حسب الاتفاق المبرم. (النهاية)
ن ب ش / م ع ع
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