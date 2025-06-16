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رئيس وزراء بريطانيا: خفض واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات خطوة مهمة جدا

رئيس وزراء بريطانيا: خفض واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات خطوة مهمة جدا

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 6 (كونا) -- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية "خطوة مهمة جدا" لكلا البلدين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك جاء في تصريح أدلى به ستارمر أثناء مشاركته في أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) التي تستضيفها كندا حاليا.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن ذلك جاء بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أمرا تنفيذيا بخفض نسبة الرسوم الجمركية على عدد يصل إلى 100 ألف سيارة بريطانية من 25 في المئة إلى 10 في المئة وذلك في إطار اتفاق خاص بالرسوم الجمركية وقعه الجانبان في مايو الماضي.
وجاء في الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة ستضع نظاما مماثلا في وقت لاحق للصلب والألمنيوم.
ويأتي هذا الإعلان بعد مباحثات مطولة عقدت في الأشهر القليلة الماضية بين البلدين من أجل خفض الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة أو إلغائها.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى مواصلة الجهود من أجل إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب حسب الاتفاق المبرم. (النهاية)

ن ب ش / م ع ع


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