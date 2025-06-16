(إرنا): إيران تبدأ هجوما صاروخيا جديدا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي

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(إرنا): إيران تبدأ هجوما صاروخيا جديدا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (إرنا): إيران تبدأ هجوما صاروخيا جديدا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي
(كونا)
(كونا)
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