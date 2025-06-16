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كأس العالم للأندية.. (بوكا جونيورز) الأرجنتيني يتعادل مع (بنفيكا) البرتغالي بنتيجة (2 - 2)

كأس العالم للأندية.. (بوكا جونيورز) الأرجنتيني يتعادل مع (بنفيكا) البرتغالي بنتيجة (2 - 2)

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- تعادل نادي (بوكا جونيورز) الأرجنتيني مع نظيره (بنفيكا) البرتغالي بنتيجة (2 - 2) في مباراة مثيرة جرت بينهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تحتضنها الولايات المتحدة حاليا.
وبدأت المباراة التي أقيمت على ملعب (هارد روك) بمدينة (ميامي) الأمريكية بتحفظ من جانب الفريقين إلا أن (بوكا جونيورز) استطاع أخذ الأسبقية والتقدم بهدفين في وقت قصير إذ سجل الهدف الأول اللاعب ميغيل ميرينتيل في الدقيقة 21 ومن ثم سجل اللاعب رودريغو باتاغليا في الدقيقة 27.
وقرر حكم المباراة طرد لاعب (بوكا جونيورز) أندير هيريرا من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 45 بسبب اعتراضه على لجوء الحكم لتقنية الفيديو (في ايه آر) لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة (بنفيكا).
وقبل نهاية الشوط الأول قلص (بنفيكا) الفارق وسجل من علامة الجزاء عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وفي شوط المباراة الثاني قرر حكم اللقاء طرد بيلوتي لاعب (بنفيكا) بعد تدخل عنيف على لاعب من (بوكا جونيورز) في الدقيقة 72 إلا أن المحاولات من لاعبي (بنفيكا) لتعديل النتيجة استمرت ليتمكنوا من التسجيل في الدقيقة 85 عن طريق نيكولاس أوتامندي.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء الثالثة في المباراة للاعب (بوكا جونيورز) خورخي فيغال في الدقيقة 88 لتنتهي بعدها إحدى أكثر المباريات إثارة في دور المجموعات بالتعادل بعد ندية عالية بين الفريقين ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.
ويحتل بذلك (بوكا جونيورز) و(بنفيكا) المركز الثاني مناصفة في المجموعة الثالثة التي يتصدرها نادي (بايرن ميونيخ) الألماني بعد اكتساحه نظيره (أوكلاند سيتي) النيوزيلندي بنتيجة (10 - 0) في المباراة الافتتاحية للمجموعة التي جرت بينهما الأول من أمس الأحد. (النهاية) م ي م / م ع ع

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