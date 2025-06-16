كأس العالم للأندية.. (بوكا جونيورز) الأرجنتيني يتعادل مع (بنفيكا) البرتغالي بنتيجة (2 - 2)

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كأس العالم للأندية.. (بوكا جونيورز) الأرجنتيني يتعادل مع (بنفيكا) البرتغالي بنتيجة (2 - 2)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) -- تعادل نادي (بوكا جونيورز) الأرجنتيني مع نظيره (بنفيكا) البرتغالي بنتيجة (2 - 2) في مباراة مثيرة جرت بينهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تحتضنها الولايات المتحدة حاليا.
وبدأت المباراة التي أقيمت على ملعب (هارد روك) بمدينة (ميامي) الأمريكية بتحفظ من جانب الفريقين إلا أن (بوكا جونيورز) استطاع أخذ الأسبقية والتقدم بهدفين في وقت قصير إذ سجل الهدف الأول اللاعب ميغيل ميرينتيل في الدقيقة 21 ومن ثم سجل اللاعب رودريغو باتاغليا في الدقيقة 27.
وقرر حكم المباراة طرد لاعب (بوكا جونيورز) أندير هيريرا من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 45 بسبب اعتراضه على لجوء الحكم لتقنية الفيديو (في ايه آر) لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة (بنفيكا).
وقبل نهاية الشوط الأول قلص (بنفيكا) الفارق وسجل من علامة الجزاء عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وفي شوط المباراة الثاني قرر حكم اللقاء طرد بيلوتي لاعب (بنفيكا) بعد تدخل عنيف على لاعب من (بوكا جونيورز) في الدقيقة 72 إلا أن المحاولات من لاعبي (بنفيكا) لتعديل النتيجة استمرت ليتمكنوا من التسجيل في الدقيقة 85 عن طريق نيكولاس أوتامندي.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء الثالثة في المباراة للاعب (بوكا جونيورز) خورخي فيغال في الدقيقة 88 لتنتهي بعدها إحدى أكثر المباريات إثارة في دور المجموعات بالتعادل بعد ندية عالية بين الفريقين ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.
ويحتل بذلك (بوكا جونيورز) و(بنفيكا) المركز الثاني مناصفة في المجموعة الثالثة التي يتصدرها نادي (بايرن ميونيخ) الألماني بعد اكتساحه نظيره (أوكلاند سيتي) النيوزيلندي بنتيجة (10 - 0) في المباراة الافتتاحية للمجموعة التي جرت بينهما الأول من أمس الأحد. (النهاية) م ي م / م ع ع
وبدأت المباراة التي أقيمت على ملعب (هارد روك) بمدينة (ميامي) الأمريكية بتحفظ من جانب الفريقين إلا أن (بوكا جونيورز) استطاع أخذ الأسبقية والتقدم بهدفين في وقت قصير إذ سجل الهدف الأول اللاعب ميغيل ميرينتيل في الدقيقة 21 ومن ثم سجل اللاعب رودريغو باتاغليا في الدقيقة 27.
وقرر حكم المباراة طرد لاعب (بوكا جونيورز) أندير هيريرا من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 45 بسبب اعتراضه على لجوء الحكم لتقنية الفيديو (في ايه آر) لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة (بنفيكا).
وقبل نهاية الشوط الأول قلص (بنفيكا) الفارق وسجل من علامة الجزاء عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وفي شوط المباراة الثاني قرر حكم اللقاء طرد بيلوتي لاعب (بنفيكا) بعد تدخل عنيف على لاعب من (بوكا جونيورز) في الدقيقة 72 إلا أن المحاولات من لاعبي (بنفيكا) لتعديل النتيجة استمرت ليتمكنوا من التسجيل في الدقيقة 85 عن طريق نيكولاس أوتامندي.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء الثالثة في المباراة للاعب (بوكا جونيورز) خورخي فيغال في الدقيقة 88 لتنتهي بعدها إحدى أكثر المباريات إثارة في دور المجموعات بالتعادل بعد ندية عالية بين الفريقين ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.
ويحتل بذلك (بوكا جونيورز) و(بنفيكا) المركز الثاني مناصفة في المجموعة الثالثة التي يتصدرها نادي (بايرن ميونيخ) الألماني بعد اكتساحه نظيره (أوكلاند سيتي) النيوزيلندي بنتيجة (10 - 0) في المباراة الافتتاحية للمجموعة التي جرت بينهما الأول من أمس الأحد. (النهاية) م ي م / م ع ع
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