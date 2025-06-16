وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام بمسار دبلوماسي لعدم تطوير إيران سلاحا نوويا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام بمسار دبلوماسي لعدم تطوير إيران سلاحا نوويا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 6 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني ديفيد لامي التزامهما بتشجيع مسار "دبلوماسي" يضمن عدم تطوير إيران سلاحا نوويا.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي أمس الاثنين إن روبيو بحث في اتصال هاتفي مع لامي تطورات الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت بروس أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال الهاتفي "التزامهما بالبقاء على اتصال وثيق وتشجيع مسار دبلوماسي يضمن عدم تطوير إيران سلاحا نوويا".
وكانت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية ذكرت أن إيران أبدت عبر وسطاء استعدادها لاستئناف المفاوضات بشرط أن تتوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي عليها وألا تنضم الولايات المتحدة إلى هذه الهجمات.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجوم صاروخي كبير على أراضي الاحتلال. (النهاية)
ا م م / م ع ع
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي أمس الاثنين إن روبيو بحث في اتصال هاتفي مع لامي تطورات الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت بروس أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال الهاتفي "التزامهما بالبقاء على اتصال وثيق وتشجيع مسار دبلوماسي يضمن عدم تطوير إيران سلاحا نوويا".
وكانت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية ذكرت أن إيران أبدت عبر وسطاء استعدادها لاستئناف المفاوضات بشرط أن تتوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي عليها وألا تنضم الولايات المتحدة إلى هذه الهجمات.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجوم صاروخي كبير على أراضي الاحتلال. (النهاية)
ا م م / م ع ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
فايزر السعودية والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الرعاية في طب الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية تسندان آلاف النازحين بالماء والطعام في غزة
مجلس الأمن يناقش الأوضاع السياسية والإنسانية بسوريا
بالتعاون مع إنفيديا، مشروع هافنيا من مايلستون سيستمز يُحدث ثورة في البنية التحتية الحضرية وأنظمة المرور في أوروبا
إسـرائـيـل تقصف مـبـنـى التلفزيـون الإيـرانـي..ترامب يحذر: "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا"
بايسرز يهزم ثاندر وينتزع الأفضلية في سلسلة النهائي