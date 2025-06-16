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وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام بمسار دبلوماسي لعدم تطوير إيران سلاحا نوويا

وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام بمسار دبلوماسي لعدم تطوير إيران سلاحا نوويا

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 6 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني ديفيد لامي التزامهما بتشجيع مسار "دبلوماسي" يضمن عدم تطوير إيران سلاحا نوويا.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي أمس الاثنين إن روبيو بحث في اتصال هاتفي مع لامي تطورات الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت بروس أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال الهاتفي "التزامهما بالبقاء على اتصال وثيق وتشجيع مسار دبلوماسي يضمن عدم تطوير إيران سلاحا نوويا".
وكانت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية ذكرت أن إيران أبدت عبر وسطاء استعدادها لاستئناف المفاوضات بشرط أن تتوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي عليها وألا تنضم الولايات المتحدة إلى هذه الهجمات.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجوم صاروخي كبير على أراضي الاحتلال. (النهاية)

ا م م / م ع ع


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